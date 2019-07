Formation pédagogique des nouveaux enseignants : Ils devraient rejoindre leur poste le mois de septembre

Les enseignants des listes de réserves retenues au concours de recrutement de la session juin 2018 ont entamé, depuis samedi 13 juillet, une formation préparatoire pédagogique des vacances d’été, au titre de l’année 2019.

Cette formation obligatoire destinée aux enseignants des trois paliers scolaires devrait se poursuivre jusqu’au 25 juillet. Elle vise à optimiser la qualité de l'enseignement prodigué aux élèves, qui constitue «une priorité nationale».

Ainsi, ces enseignants, qui devraient rejoindre leurs postes le mois de septembre prochain sont tenus à se présenter à partir de 7 heures au niveau des 54 centres de formation consacrés à cet effet au niveau national.

La formation concerne les matières de la langue arabe, techniques de gestion des classes, la législation scolaire ainsi que dans le domaine du système éducatif et les programmes d’enseignement, afin de bien préparer ces futurs enseignants à exercer leur profession. Il faut dire que cette noble fonction nécessite d’importants efforts, que ce soit pour transmettre un enseignement de qualité aux écoliers ou pour maîtriser la classe dont le nombre d’élèves dépasse souvent la vingtaine. Il convient de rappeler que la direction générale de la Fonction publique a donné son accord aux services du ministère de l’Education pour la poursuite de l’exploitation en 2019, des listes de réserve relatives aux enseignants reçus au concours de recrutement des deux paliers en 2018.

Un concours où pas moins de 740.000 candidats se sont inscrits. Il faut savoir que sur les 8.586 postes à pourvoir, 3.378 postes concernent les enseignants du primaire, avec 2.377 enseignants en langue arabe, 797 professeurs spécialisés en langue française et 204 enseignants en langue amazighe.

Ces recrutements interviennent dans un but d’occuper les postes pédagogiques vacants dans les cycles moyen et secondaire, en attendant l'organisation d'un nouveau concours de recrutement l'année prochaine, qui vise à pallier le manque d’enseignants que connaissent certains établissements scolaires en matière d’encadrement pédagogique dans les filières scientifiques, notamment. De même qu’il est question de doter les nouveaux établissements réceptionnés à la rentrée d’un encadrement de qualité



Pas moins de 152.000 candidats attendus demain à l’épreuve écrite du concours de recrutement externe



Selon la direction de la gestion des Ressources humaines au sein du ministère, le nombre d’enseignants qui devraient partir à la retraite avant le 31 août, est estimé à plus de 15.000 professeurs au niveau national. Pour faire face à cette situation, le ministère de l'Éducation a procédé au lancement d’une opération de recensement des postes vacants à travers le territoire national pour palier au déficit enregistré en matière d’encadrement pédagogique, notamment au départ d’un nombre important d’enseignants en retraite et bien d’autres qui ont été promus à des grades supérieurs. Il convient de noter, par ailleurs, que plus de 152.000 candidats inscrits au concours d’accès à certains grades relevant du secteur de l’Education nationale au titre de l’année 2019, devraient se présenter demain, 16 juillet, aux différents centres d’examens aménagés, à cet effet, pour passer l’épreuve écrite. Il est utile de noter que le nombre de postes à pourvoir pour ce concours national de recrutement externe dans le secteur pour des postes administratifs est de 4.286 postes ouverts actuellement dans six spécialités au

niveau de l’administration. Des postes qui devraient être pourvus dès la prochaine année scolaire 2019/2020. Il s’agit, notamment des postes d’intendants, sous-intendants et superviseurs de l’Éducation nationale.

Des besoins sont également exprimés en matière de conseillers d’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, et d’attachés principaux de laboratoires. Le plus grand nombre de postes concerne les attachés de laboratoires, avec 1.274 nouveaux postes à pourvoir à travers tout le territoire national. Viennent ensuite les besoins exprimés en matière de superviseurs de l’éducation (1.828 postes), conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (523) et attachés principaux de laboratoires (301). Le concours de recrutement touche également les sous-intendants et intendants, avec respectivement 299 et 61 nouveaux postes vacants.

Notons que lors d’une récente visioconférence regroupant les cadres de l’administration centrale et les 50 directeurs de l’éducation à travers le pays, le ministre de l’éducation nationale, M. Abdelhakim

Belaâbed a évoqué les différents travaux liés à la fin de l’année scolaire actuelle, les préparatifs liés à la rentrée scolaire 2019/2020, ainsi que les préparatifs liés au déroulement des concours professionnels et concours d’accès à certains grades relevant du secteur de l’éducation nationale.

Kamélia Hadjib