Technologie automobile : Nouvelle formation à l’USTO d’Oran

L’Université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf (USTO-MB) a annoncé samedi, la validation par la tutelle de sa nouvelle offre de formation en «maintenance industrielle et technologie automobile» pour les nouveaux bacheliers, rapporte l’agence Aps. «Il s’agit d’un nouveau parcours débouchant sur une licence professionnelle en génie industriel qui a été validé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au profit des nouveaux bacheliers», a précisé le chargé de communication de l’USTO-MB, Mâamar Boudia.

En effet, la première promotion du nouvel Institut des Sciences et Techniques Appliquées (ISTA) comptera uniquement une vingtaine de bacheliers. Cette spécialité va mettre en partenariat l’USTO-MB avec plusieurs entreprises du secteur industriel, a également expliqué M. Boudia.

Adil Gaouar, responsable à l’ISTA, a précisé que cet institut a pour but «d’enrichir la formation en adéquation avec les besoins des acteurs de l’industrie nationale, à l’instar des constructeurs automobiles implantés dans la région ouest du pays».

Deux autres spécialités sont également prévues dans cet établissement, à savoir «le management des unités de production» et «la fabrication industrielle», a signalé M. Gaouar, rappelant que cette initiative qui vise à promouvoir l’insertion professionnelle des futurs diplômés a été précédée d’un travail de terrain pour «mieux cerner les besoins des entreprises».

En ce qui concerne les parcours de master, l’USTO-MB s’apprête également à étoffer son offre de formation avec deux nouveaux cursus professionnels en génie civil et en mécanique et ce, dans le cadre du programme national Adéquation-formation-emploi-qualification (Afeq). Il est utile de souligner que L’USTO-MB figure parmi les trois universités du pays choisies pour la mise en œuvre de ce programme. Un projet-pilote établi entre l’UE et l’Algérie reliant trois ministères, ceux du Travail, de la Sécurité sociale, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur, ainsi que deux autres établissements qui sont l’Université des Sciences et de la Technologie «Houari Boumediene» d’Alger (USTHB) et l’Université «Kasdi Merbah» d’Ouargla (UKMO).

Rappellons que l’USTO-MB proposera aux futurs bacheliers 3.500 nouvelles places pédagogiques pour la prochaine rentrée universitaire. «En cas de nécessité et de besoin, nous serons prêts à aller jusqu’à 4.000 voire 4.500 places pédagogiques», a indiqué Maâmar Boudia, le chargé de communication et porte-parole de la même université.

L’USTO-MB comprend sept facultés, un institut de sports et l’enseignement de 25 filières. «Des portes ouvertes seront organisées dès les résultats du bac annoncés pour accompagner et aider les lauréats à remplir la fiche électronique de vœux quant à leur future filière», a souligné le même responsable.

Mettre en adéquation la formation avec les besoins économiques ne veut pas dire que l’université se décharge de sa mission première qui est d’assurer des formations académiques, mais elle doit participer à rendre plus efficaces les formations qu’elle enseigne.

«Nous faisons tout, pour que les jeunes puissent s’insérer facilement dans le monde du travail et tout ce qui se fait est dans l’intérêt des familles», insiste Nassira Benharrats, professeur en chimie à l’USTO-MB, en indiquant toutefois que ce sont là des choix à assumer de la part des étudiants qui en font la demande.

Céline M. et Bachir M.