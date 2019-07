Bénéficiaires des dispositifs Ansej et CNAC : Gel temporaire des poursuites judiciaires

Les organismes bancaires créditeurs ont commencé à mettre en œuvre les instructions du Premier ministre, M. Noureddine Bedoui, concernant le «gel temporaire» des procédures judiciaires et saisies du matériel à l’encontre des bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi de jeunes.

Le gouvernement a donc décidé, en mai dernier, de surseoir à toutes les poursuites judiciaires engagées à l’encontre des jeunes n’ayant pas remboursé leur prêt. Il en sera de même pour les procédures de saisie du matériel. La décision ne concerne cependant pas ceux qui ont vendu le matériel obtenu dans le cadre du dispositif. Dans ce cadre, le Trésor public ainsi que le Crédit populaire de l’Algérie ont sommé leur services respectifs afin d’appliquer au plus vite les instructions de Premier ministre.

Cette mesure intervient, il faut le dire, suite aux préoccupations des jeunes entrepreneurs concernant l’examen des modalités de rééchelonnement et les conditions jugées exagérées. Une autre mesure d’accompagnement sera également assurée par la CNAC et l’ANSEJ aux promoteurs en difficulté, en vue de les aider à trouver des solutions aux contraintes auxquelles ils font

face, et à assurer la viabilité de leurs projets.

Notons que le taux d’échec en terme de création de micro-entreprises via les dispositifs de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeune (ANSEJ) et de la Caisse nationale d’assurance Chômage (CNAC) ne dépassait pas les 3,5% ces dernières années. Quant au taux de recouvrement des crédits par les investisseurs, il est de plus de 70%

Pas moins de 1.207.539 emplois directs ont été créés grâce au financement de 532.451 micro-entreprises depuis le lancement des dispositifs ANSEJ et CNAC .10 % de ces entreprises ont été créées par des femmes. Rien que pour 2018, pas moins de 22.450 emplois directs ont été créés au lancement des projets, et cela, grâce au financement de 9.009 micro-entreprises, dont 5.535 dans le cadre de l’ANSEJ ayant permis la création de 13.852 emplois.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a indiqué que le financement de l’ensemble des projets de l’ANSEJ en 2017 (4.406) s’est effectué à travers les remboursements des crédits, alors qu’en 2018, les projets financés par ce moyen ont constitué 74 % de la totalité des micro-entreprises créées. Le remboursement des prêts accordés dans le cadre de ce dispositif a été, quant à lui, de l’ordre de 84% en 2018.

S’agissant de la nature des activités, les projets se rapportant à l’agriculture, la pêche, les travaux publics et l’industrie ont enregistré une évolution, passant de

31 % en 2011 à 67 % en 2017 puis à 69 % en 2018.

Quant au profil des bénéficiaires des crédits en question, la part des diplômés du secteur de la Formation professionnelle est passée de 16 % en 2011 à 61 % en 2018, alors que celle des universitaires est passée de 7 % en 2011 à 36 % en 2018.

En ce qui concerne le financement des projets, l’ensemble des projets financés à hauteur de

5 millions de DA a représenté un taux de 83 % du total des projets, dont 10 % avec un montant inférieur à 1 million DA, 26% avec des montants compris entre 1 et 2 millions DA, 46 % financés entre 2 et 5 millions DA et 17 % financés entre 5 et 10 millions DA.

Toutes ces mesures de promotion de l’emploi de jeunes, viennent de la conviction des pouvoirs publics, que la micro entreprise «est un outil de développement local et de création de la richesse et de l’emploi, notamment dans les régions intérieures et frontalières, qui nécessitent davantage d’efforts de développement ».

D’ailleurs les programmes du secteur du Travail et de l’Emploi, assurent actuellement les ressources financières nécessaires pour soutenir la création de 8.000 micro-entreprises dans le cadre de la CNAC et de 12.000 autres au titre de l’ANSEJ.