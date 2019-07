Conjoncture : Enjeux et souveraineté

Même si on n’est pas dans le scénario de 1986, la crise économique est aujourd’hui bien réelle, à travers ses signes et ses agrégats. Une crise qui s’accompagne d’une poursuite de la contraction des réserves de change du pays, enclenchée par le contre choc pétrolier enclenché dès la mi-juin 2014. Il y a eu certes amélioration des cours de l’or noir depuis 2017 avec effet positif sur les recettes pétrolières du pays mais, le redressement budgétaire préconisé par l’Etat n’est toujours pas accompli et, la relance de la croissance tarde à se concrétiser. Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, vient de déclarer que, les réserves de changes de l’Algérie ont reculé à 72,6 milliards de dollars à fin avril 2019, contre 79,88 miliards à la fin de l’année 2018, soit une baisse de 7,28 milliards de dollars en quatre mois. Une cadence qui se poursuivra jusqu’en 2021 sur la base des prévisions de la LF 2019 qui anticipent une baisse des réserves de change à 62 milliards de dollars à fin 2019, à 47,8 milliards en 2020 et à 33,8 milliards de dollars en 2021. Une situation qui au delà des assurances des officiels, s’avère préoccupante et prête à l’inquiétude, avertissent les experts. Toutefois, le Premier argentier du pays, M. Mohamed Loukal estime que, «Le niveau des réserves est relativement satisfaisant, il équivaut à deux années d'importation et il nous permet une marge de manœuvre importante en matière de redressement de la situation financière». La conviction est partagée sur le fait que, la transformation structurelle du cadre de fonctionnement de l’économie nationale est irréversible même si elle comporte risques de parcours, le prix d’équilibre budgétaire étant coûteux. Une refonte qui devrait resituer l’effort de développement dans un objectif de diversification de l’économie et contribuer à asseoir des fondements nouveaux, au plan de la gouvernance et du management économiques. Un dynamisme orienté dans le sens d’une croissance hors hydrocarbures, plus soutenue et surtout, plus inclusive. Par conséquent, les ressources des hydrocarbures qui alimentent essentiellement la dépense publique, une bénédiction en ces moments d’incertitudes, et d’inquiétudes aussi, doivent être mobilisées, en priorité, au service du développement, et en servir de moteur. Les indicateurs confirment que notre économie est juste malade pour être figée dans la rente pétrolière, le potentiel hors hydrocarbures étant très important. Pourtant, la problématique n’est pas dans le prix du pétrole, élevé ou bas, soulignent les économistes, mais réside plutôt dans le fait que, la ressource essentielle de la valeur ajoutée de la croissance économique reste accrochée à l’unique indice du baril de l’or noir. Or, l’Algérie, qui a quand même franchi le pas sur la voie de la diversification économique, dispose d’atouts pour sortir de cette situation et transiter vers un mode de croissance basé sur l’innovation, l’intelligence et la recherche. Aussi, le pays recèle des ressources humaines qualifiées, des gisements de compétences reconnues, et d’une importante base d’infrastructures notamment dans le secteur industriel l’habilitant à renverser la tendance. Par conséquent, l’Algérie n’a pas d’autre choix que de relever le défi de réussir son passage vers une économie productive, et diversifiée avec l’ensemble des acteurs, politiques, économiques et sociaux.

D. Akila