Mourad Goumiri, universitaire et expert financier : «PME-PMI, la piste la plus prometteuse»

Une situation complexe, en témoigne le déficit du Trésor de 1.352,5 mds de DA à la fin du premier trimestre 2019, l’économie algérienne a tout de même des atouts sur lesquelles elle peut compter. M. Mourad Goumiri, expert financier cite un «formidable gisement de croissance que tous les pays nous envient, c’est cette énorme demande solvable et à solvabiliser (crédit à la consommation et immobilier, marché hypothécaire et locatif…) en face de laquelle, nous devons construire une offre de biens et services, dans un rapport qualité prix acceptable». Dans une contribution publiée à Maghreb Emergent, il précise que «la piste la plus prometteuse reste, à n’en pas douter, celle de la PME-PMI, dans une première étape de développement, à côté, de grandes entreprises construites sur des avantages comparatifs avérés, sectorialisés et filialisés, avec de grands groupes internationaux reconnus».

Arguant ses propos, le professeur de sciences économiques et sciences politiques à l’université d’Alger indique que «les nouvelles technologies et notamment dans le secteur de la communication (TIC) peuvent absorber la population de jeunes diplômés (ingénieurs, techniciens…), en encourageant à la création de start-up, par un dispositif de soutiens techniques et financiers appropriés». S’ajoutent, selon lui, les secteurs de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire qui «demeurent sous exploités, nécessitent une attention prioritaire, après avoir résolu le casse-tête de la propriété foncière des ex-domaines agricoles, hérités de la colonisation. Cette politique aura pour conséquence, à moyen et long terme, la réduction de notre dépendance alimentaire et celle de la facture des importations». Dans son analyse, M. Goumiri explique que «les ressources financières, tirées des exportations des hydrocarbures, doivent être considérées comme une variable exogène qui n’est pas entre les mains de notre pays mais dépendant de facteurs fondamentaux et de géopolitiques, dans lesquels notre pays n’a pratiquement aucune marge de manœuvre». Formel, l’universitaire précise que «la seule politique acceptable, dans le secteur, à court et moyen terme, consiste à consolider les contrats en cours d’exécution et ceux en négociation, pour défendre les parts de marché de notre pays».

Outre cet impératif, M. Goumiri fait savoir qu’une «révision complète des énormes subventions, qui caractérisent le secteur, doit être entamée avec fermeté et sélectivité, de manière à réduire les gaspillages enregistrés dans la consommation domestique des produits énergétiques». Et d’ajouter : «réduire la dépendance énergétique, de notre pays, consiste également à revoir la politique ruineuse des prix relatifs que nous avons menés jusqu’à présent». Par ailleurs, l’économiste, après avoir rappelé que l’économie mondialisée est régie par des règles internationales que personne ne peut ignorer, il souligne que parmi les instruments qui mesurent et évaluent le risque pays et celui des entreprises, figurent, en bonne place, les agences internationales de notation.

Pour le cas de l’Algérie, ces dernières dans leur livraison récente, poursuit l’universitaire, «se contentent de délivrer un «wait and see», qui déjà nous est défavorable dans la mesure où elles conseillent d’»attendre pour voir plus clair l’évolution de la situation politique et son corollaire économique». Tout dérapage, au sens large du terme, entrainera «immédiatement une dégradation de la note Algérie et fermeront durablement notre économie à l’international et aux prêts multilatéraux. La qualité de la signature algérienne, elle, sera frappée de suspicion légitime et non reconnue ou acceptée après des conditionnalités inacceptables».

Fouad Irnatene