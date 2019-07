Mostaganem : près de 500.000 estivants ont afflué sur les plages en juin

Près de 500.000 estivants ont fréquenté les plages de la wilaya de Mostaganem au cours du mois de juin dernier, a-t-on appris, samedi, de la direction locale de la Protection civile. Le dispositif de surveillance des plages a enregistré durant cette période l’affluence de plus de 460.000 estivants sur les 43 plages autorisées à la baignade de la côte de Mostaganem, longue de 124 km. Les éléments de la protection civile ont effectué durant la même période 360 interventions au niveau de ces plages dont 246 pour sauver des baigneurs de la noyade ou d’autres en danger à bord d’embarcations. Ils ont également secouru 63 blessés et ont évacué 47 autres vers les centres de santé. Cette période a connu 7 cas de noyade dans des zones interdites à la baignade et dangereuses, notamment à El Marsa (Benabdelmalek Ramdane), sur la côte de Sidi Lakhdar, Sidi Abdelkader (commune de Achaacha) et au niveau de la plage des sablettes de Mazaghran, ajoute-t-on de même source. Par ailleurs, dans le but de la sensibilisation des risques de baignade en zones interdites, dans les barrages et retenues collinaires, la direction de wilaya de la protection civile de Mostaganem a lancé dernièrement une large campagne d’information en utilisant des médias et avec le concours des partenaires et acteurs dans ce domaine. Les unités de la protection civile organiseront également des actions de sensibilisation sur les places publiques des communes intérieures, au niveau des routes menant vers la côte ainsi que des conférences avec la collaboration de la radio locale.