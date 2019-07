Criminalité Urbaine : 510 affaires traitées à Sétif

Plus de 510 affaires ont été traitées par les services de police de la Sûreté de wilaya durant le mois de juin 2019 au titre de la lutte contre la criminalité urbaine : c’est ce qu’indique le bilan qui a été rendu public à cet effet et précise que pas moins de 686 personnes dont 44 femmes impliquées dans ces affaires ont fait l’objet d’arrestations . C’est ainsi que sur le nombre global de personnes qui ont été poursuivies pour différents crimes et délits et qui ont fait l’objet de présentations devant les juridictions compétentes ,84 ont été placées sous mandat de dépôt pour différents crimes et délits. Dans ce contexte les atteintes aux personnes détiennent la part du lion avec 41,76 % et laissent place en seconde position aux atteintes contre les biens des personnes (14,70%) alors que les atteintes aux biens publics sont à 12,35% et ceux qui touchent à l’économie nationale se situent dans une proportion de 07,05%. L’autre volet non moins important inhérent à la lutte contre le trafic de drogue à permis aux services de la police judiciaire de traiter durant ce même mois, 91 affaires qui se sont traduites par l’arrestation de 115 personnes mises en cause parmi lesquelles, 31 ont été placées sous mandat de dépôt. Autant d’affaires qui ont donné lieu à la saisie de 4kg 375 grammes de Kif traité et pas moins de 1.580 comprimés psychotropes avec 8 flacons liquides de la même substance.

F. Zoghbi