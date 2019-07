Saison estivale à Chlef : une bibliothèque mobile à la plage « Marina » de Ténès

Une bibliothèque mobile relevant de la bibliothèque publique principale de Chlef a posé bagages, samedi, au niveau de la plage "Marina" de la ville côtière de Ténès (55 km du chef-lieu de wilaya de Chlef), où elle a suscité un intérêt particulier de la part des estivants, sur place. Selon ses organisateurs, il s’agit de la 2eme halte de cette bibliothèque mobile, lancée, la semaine passée, à partir de la plage de Beni Haoua, dans l’attente de sillonner nombre d’autres plages de la wilaya, tout au long de cette saison estivale.

L’objectif étant d’assurer une "meilleure animation de la saison estivale, parallèlement à la promotion du livre et de la lecture auprès des enfants, notamment" est-il souligné de même source. "Cette activité se veut une contribution dans la diversification de la scène culturelle locale, durant cet été, tout en contribuant à l’ancrage d’une culture de la lecture chez les estivants en général, dont particulièrement les enfants", a indiqué à l’APS, le directeur de la bibliothèque publique principale de Chlef, Mohamed Guemoumia. La manifestation, organisée sous le signe "Je suis en vacances je lis", a été "très bien accueillie par les vacanciers, dont les enfants notamment, qui ont été nombreux à participer à différents ateliers (lecture, dessin, calligraphie arabe), animés à l’occasion", a-t-il dit.

Il a, aussi, signalé l’animation de plusieurs autres activités annexes, dont des concours de culture générale au profit des enfants, pour allier plaisir et savoir, en plus de spectacles de clowns. De nombreuses familles en vacances sur place ont loué cette "initiative encourageant la lecture chez nos enfants", comme souligné par Mme Ilham, qui s’est félicité de cette activité qui "aide les enfants à ne pas complètement oublier l’école durant les vacances scolaires", a-t-elle relevé.

Cette bibliothèque mobile a, également, suscité un intérêt particulier de la part des fans de lecture parmi les adultes, à l’image de D. Rachid, qui a loué la "grande diversité de son stock livresque, dont notamment les ouvrages d’histoire", a -t-il observé.

A noter que l’activité de cette bibliothèque mobile se poursuivra jusqu’au 31 août prochain, avec au programme de nombreuses haltes au niveau des plages autorisées à la baignade de la wilaya de Chlef.