Glaces : Un caprice au prix fort

C’est la saison des glaces par excellence. Les fortes chaleurs qui sévissent sur de nombreuses régions du pays, depuis le début du mois de juillet, ont eu, certainement, un effet très positif sur ce type d’activité qui ne chôme pas. En effet, la forte demande sur les glaces et les sorbets aussi pousse beaucoup à acquérir le fameux appareil pour la fabrication de ces derniers.

Les pizzérias et autres lieux de restauration, en passant par les locaux de vente du thé « authentique» selon les règles d’or, les rites et rituels des Touaregs, semblent découvrir ce créneau très lucratif, n’hésitant point à miser sur ces «poules aux œufs d’or» à intégrer absolument, comme une cerise sur le gâteau, avec des pics de températures qui frôlent les 40°, au nord et au-delà, au sud du pays jusqu’au niveau de certaines villes de l’Est. Jusque là, rien d’anormal, n’était-ce, l’emplacement de ces machines destinées à la fabrication des crèmes. Celles-ci sont la plupart du temps, pour ne pas dire, toujours, placées sur les trottoirs, donc, exposés, toute la journée, aux rayons de soleil, la poussière et autres provocations criardes, nuisibles à la santé du consommateur. Prendre une glace ou un sorbet tente les passagers, qui, préoccupés par le seul souci de se rafraîchir, ferment les yeux et même les oreilles sur un détail aussi important que l’emplacement de la machine.

Aujourd’hui, en sus du désagrément causé, aux piétons—celles-ci occupant une bonne partie des trottoirs— est à même de provoquer un énorme préjudice et plus particulièrement des intoxications alimentaires. Il faut savoir que les matières premières utilisées pour la fabrication des crèmes glacées, en l’occurrence, le lait et les œufs sont des produits ultrasensibles à la chaleur, d’où le danger encouru par le consommateur, si les normes ne sont pas prises en considération, tant en termes d’hygiène que du lieu d’emplacement des appareils en question.

Ce n’est pas étonnant que des maladies, à l’instar des gastro-entérites et des toxi-infections reviennent très souvent pour marquer la saison estivale.

Chaque année, ce fléau fait des centaines de victimes parmi lesquelles des enfants dont le seul tort a été d’avoir, un jour, céder à la tentation de prendre un petit cornet de glace pour «résister» à une chaleur torride. Un geste qu’ils ne tarderont pas à payer cher.

Pour rappel, l’Algérie enregistre, entre 5.000 et 10.000 cas d’intoxications alimentaires par an et ces chiffres demeurent relatifs et ne concernent que les cas déclarés, donc, qui sont passés par les services des urgences et les CHU. A signaler également que 7 décès ont été enregistrés, l’année passée. C’est dire l’importance du respect des conditions d’hygiène et la chaîne de froid afin d’éviter le pire. Après tout, le seul et meilleur remède contre les toxi-infections demeure la prévention.

