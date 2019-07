Exposition : Des photogravures d’artistes japonais exposées à Alger

Une exposition de photographies consacrées aux oeuvres d’artistes japonai,s qui ont incarné dans les années 1970, un mouvement artistique dans le monde de la photogravure, a été inaugurée jeudi à Alger. Accueillie à la galerie Baya du Palais de la Culture, l'exposition «gravures japonaises des années 70» regroupe une cinquantaine de tableaux de 14 artistes (japonais) qui ont contribué au développement d'un mouvement d’impression dans l’art contemporain nippon, marqué par l’émergence de nouvelles tendances d’impression photographique.

Subdivisée en deux sections, l’exposition met en exergue des photographies portant sur l’utilisation d’images dans le support d’impression. Tetsuya Noda, Kosuke Kimura, Akira Matsumoto et Satoshi Sato figurent parmi les artistes qui ont marqué de leur empreinte cette tendance d'impression.

A la fin des années 60 et début 70, cette période a vu l’apparition de nouvelles techniques telles que la sérigraphie et l’impression offset permettant la transformation de l’image en un matériau.

L’autre partie intitulée «Images de la matière autonome» met en avant des œuvres réalisées à base de matériaux comme la pierre, le papier, le coton ou encore les tôles d’acier.

Jiro Takamatsu, Koji Enokura, Tatsuo Kawaguchi, et Shoichi Ida, comptent parmi les artistes qui ont marqué ce mouvement artistique, «centré sur l’expression spirituelle à travers la matière pour réaliser des photographies d’une grande qualité matérielle», a expliqué Yuri Uchino, attachée culturelle à l’ambassade du Japon en Algérie.

D’illustres œuvres d’artistes japonais comme Tetsuya Noda, qui transforme les portraits de sa famille en impressions, sont exposées au public algérien.

L-exposition «gravures japonaises des années 70» est visible jusqu'au 5 août prochain au Palais de la culture Moufdi-Zakaria.