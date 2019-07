Animation estivale : Des artistes de renom au lancement, à Alger, des soirées « Vivez l’été avec l’Onci »

Le coup d'envoi du programme d'animation estivale de l'année 2019, organisé par l'Office national de la Culture et de l'Information, a été donné jeudi soir à Alger, avec un concert animé par trois artistes de renom, Massi, Salim Chaoui et Chaba Zahouania, devant un public relativement nombreux, venu apprécier différents genres du riche patrimoine musical algérien. Accueillies au Casif Sidi Fredj sous la thématique «Vivez l'été avec l'Onci», les trois prestations, qui ont coïncidé avec la qualification de la sélection algérienne de football en demie-finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019, se sont déroulées dans une atmosphère festive, avec un public qui a tardé à s'installer sur les gradins de l'hémicycle, se présentant deux heures plus tard que prévu devant l'entrée, brandissant joyeusement l'emblème national, appuyé par des applaudissements et des youyous. Premier à fouler la scène du théâtre en plain air, le chanteur d'expression kabyle Massi, qui, dans son beau costar, a présenté une dizaine de chansons extraites des quinze albums qu'il a jusque-là produits, et qui ont fait son succès depuis ses débuts en 2004. En véritable faiseur d'ambiance, Massi, qui incitait chaque fois le public à interagir avec lui, a fait montre de ses grandes capacités à enflammer les foules et ses qualités remarquables de chanteur aux allures de crooner, interprétant entre autres chansons, avec une voix présente et étoffée, «Aywaywa», «Iniyid», «Thaninna», «Az'Ziniw», «Amliyi», «Andi thellidh» et «Fou de toi"». Muni d'un «Groovie Shaker» (petit instrument manuel de percussion, en forme cylindrique), Salim Chaoui a ensuite fait son entrée avec une introduction a capella d'un istikhbar renvoyant au cœur des Aurès, avant de transmettre le tempo aux musiciens qui ont exécuté un rythme chaoui bien cadencé, incitant l'assistance à céder au déhanchement et envahir la piste de danse. Avec une voix puissante et travaillée, l'artiste, digne représentant de la chanson chaouie, a rendu entre autres titres tirés des neuf albums qu'il a sortis depuis ses débuts en 2001, «Aichou, aichou», «Ain el kerma» (reprise du regretté Aissa El-Djermouni/1886-1946), «Entouma gh'rouz el hemma», «Ma aândich mennek aâchra», «Yomma» (poésie), «En'hab ellil», «Zawali we f'hel» et «Aâtouni el kehla nerfed'ha». Du haut de ses «43 ans dans la chanson», comme elle aime à le rappeler, Chaba Zahouania a fait une entrée triomphale, sous les applaudissement et les youyous d'un public déjà chauffé, qui attendait la prestation de la diva de la chanson raï pour faire sa troisième escale, après s'être remarquablement fait transporté à travers l'adret et l'ubac des montagnes kabyles et chaouies.

L'icône de la chanson oranaise, au charisme imposant, a enchanté les spectateurs avec quelques-uns de ses succès, dans une ambiance électrique où le plaisir de danser sous l'impulsion de la voix rauque, à l'empreinte indélébile de leur idole, était total.

«Mat'saloulich», «Golli win rak torgod», «Wela la la, hala la la», «Ech'chfaâ», «El ahlawa kayna h'na» et «Yahiaou ouled bladi» (reprise d'El Hadj Rabah Deriassa) figurent parmi les chansons rendues par Chaba Zahouania, élégante dans sa robe noire à paillettes.

Dans la maîtrise technique et la virtuosité, les instrumentistes, Halim Belmes au clavier solo, Nadjim Fitas à la guitare, Adel Amrani à la basse, Yacine Bouchenine à la batterie, Adel Domaz à la derbouka et Samir Khessah à la percussion, formant l'Orchestre «Afrah El Djazaïr», dirigé par Riad Messaoudène au piano, ont brillamment accompagné les artistes-vedettes.

Dans une ambiance de grands soirs, la scène du Casif était dotée d'un équipement technique pointu, avec, au fond, un écran réfléchissant les images en mouvements des trois chanteurs projetés en gros plans, et une structure métallique des plus modernes, aux charpentes érigées en colonnes et en arcs, sur lesquels des projecteurs ambiants, multicolores et puissants étaient accrochés.

Outre la capitale, Alger, le programme estival de l'année 2019 «Vivez l'été avec l'Onci», prévu du 11 juillet au 31 août, s'étale également sur les villes de Tipaza, Oran et Constantine, avec des spectacles de musique et de rire, des projections cinématographiques, des animations pour enfants et des soirées DJ, plein-rythme.