Pour le premier festival dédié à la musique électronique en Algérie : Le « blackout festival » au complexe Mohamed-Boudiaf

Les amoureux de la musique électronique sont au rendez-vous pour la soirée du 27 juillet ,pour vivre l’expérience du Blackout festival à l’Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, à Alger.

P our le premier festival dédié à la musique électronique en Algérie, l’occasion sera grandiose vu le grand intérêt que porte les jeunes à cette musique à tendance mondiale.

Ce projet a commencé en 2012 avec comme objectif l’émergence et la promotion de jeunes talents passionnés de musique électronique. Le rassemblement de plusieurs esprits créatifs a donné naissance à cette date qui accueille des stars de la platine reconnus dans le monde, à leur tête la Dj et productrice ukrainienne de house music Juicy M (Marta Martinez Tello de son vrai nom).

Découverte grâce à des vidéos sur le net, Juicy M se voit aujourd'hui au sommet de sa carrière après sa signature sur label majeur Spinnin Record et propose aux jeunes algériens une méga soirée sous la belle étoile pour célébrer la musique à sensation.

Le blackout revient pour son édition internationale et promet une expérience unique, avec notamment la présence des talents confirmés à la notoriété internationale ; les serbes Divolly & Markward pour une date que tout le monde attend.

Pour l’exclusivité africaine, DJ Mag Africa a choisi le Blackout Festival et viendra couvrir son premier événement en Algérie et en Afrique. Et le célèbre label tunisien playlisté par les meilleurs Mighty Records viendra à la découverte des nouveaux talents et producteurs algériens afin de les produire, et de leur permettre de dépasser un nouveau palier dans leurs carrière.

Djam, quant à lui, prépare une performance qui vous montrera un nouveau visage du showman de l'année 2019 avec son nouvel album et tournée Zdeldel.

Après une année de franc succès sur tous les plans, les créateurs du Blackout Zakfreestyler et Ihan reviennent encore cette année pour offrir une soirée de rêve aux mordus de la musique électronique, et célébrer la house sur Alger comme c’est le cas dans toutes les grandes capitales du monde pendant l’été.

Kader Bentounès