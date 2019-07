Grand Angle : Un fléau appelé terrorisme

Comment lutter contre la propagation du terrorisme en Afrique ? La problématique semble insoluble si l’on se fie à l’incapacité à ce jour des Etats africains et à la communauté internationale engagés, dans cette lutte, à trouver une réponse efficace à ce fléau qui prend de plus en plus d’ampleur et s’étend sur de larges espaces en Afrique. Pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé. Même la présence militaire étrangère, française notamment à travers la force Berkhane, n’a pas pu éradiquer les groupes terroristes qui écument la région sahélo-saharienne. Le constat fait par le groupe de travail Afrique de l’Ouest du Forum mondial de lutte contre le terrorisme en 2018, à l’occasion d’une réunion tenue à Alger, est du reste sans appel : «les groupes terroristes et les organisations criminelles transnationales continuent de franchir illégalement les frontières terrestres poreuses» pour se livrer à leurs différents trafics est-il souligné dans une note introductive. Et de poursuivre que ces groupes continuent aussi «à se déployer pour conduire des opérations terroristes». Une réalité qui est loin d’échapper aux chefs d’Etats de ces pays qui viennent de décider de la tenue d’un sommet extraordinaire avant la fin de la première quinzaine du mois de septembre prochain pour «mieux coordonner (leurs) efforts et (...) prendre toutes les mesures nécessaires pour essayer de combatte le terrorisme» dans la région du Sahel. Les dirigeants des pays de l’Afrique de l’ouest, qui font face à la présence sur leurs territoires respectifs des groupes terroristes, ont conscience que sans une mutualisation de leurs efforts, leur combat contre le fléau terroriste sera vain. Pis encore, la présence de groupe terroriste constitue une menace à terme pour leur souveraineté même. C’est pourquoi le président ivoirien a plaidé pour «une synergie», car, selon lui, «il ne suffit pas de s'en tenir aux forces conjointes du G5 Sahel (...)». D’autant plus que la présence militaire française est de plus en plus contestée par les populations locales qui pensent que les forces déployées dans le cadre de l’opération Berkhane sont une couverture pour défendre les intérêts économiques de la France dans la région. Si l’armée française s’en défend et réfute ces accusations, il reste aussi que les chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest semblent décidés à réagir en s’impliquant davantage dans la lutte contre le terrorisme en se donnant les moyens de le combattre de manière plus efficace en étant tous ensemble dans une large coalition qui serait en mesure d’intervenir au delà même de leurs frontières. La précision n’est pas anodine car les groupes terroristes et criminels exploitent la porosité des frontières et l’absence de contrôle à ce niveau pour se livrer à leurs activités. Cette prise de conscience est d’autant plus souhaitable que les africains doivent être convaincus que l’éradication des groupes terroristes ne se fera qu'avec les forces locales quand bien même l’aide internationale est indispensable pour que cela arrive enfin.

Nadia K.