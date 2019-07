Réconciliation nationale palestinienne : Le président Abbas souligne l’importance du rôle de l’Egypte

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a réitéré samedi l'importance des efforts que l'Egypte continue de déployer pour mettre un terme aux divisions intérieures en Palestine et aussi ses efforts à tous les niveaux pour sauvegarder la solution à deux Etats ayant une légitimité internationale. Lors d'une rencontre à Ramallah, en Cisjordanie, avec une délégation égyptienne de responsables de la sécurité, M. Abbas a souligné l'importance des efforts arabes conjoints pour défendre les positions arabes unifiées qui ont été réitérées lors de différentes réunions arabes.

Selon WAFA, l'agence de presse palestinienne officielle, M. Abbas a exprimé sa gratitude envers le peuple et les dirigeants égyptiens pour leur soutien constant au peuple palestinien, y compris leurs efforts aux niveaux arabe, régional et international afin de parvenir à la souveraineté politique et financière de la Palestine.

Le chef des services de renseignement égyptiens, Ayman Badee, qui conduisait la délégation, a dit que l'Egypte suit étroitement les actions israéliennes, y compris l'expansion continue de ses colonies, les excavations à Al Qods-Est, ainsi que les démolitions de maisons et les ordres d'expulsion à l'encontre de Palestiniens.

M. Badee a également souligné la position de l'Egypte concernant la question israélo-palestinienne, ajoutant que le processus de paix doit être conforme à la solution à deux Etats, à la légitimité internationale et à l'initiative de paix arabe qui a pour objet de mettre un terme à l'occupation israélienne et de créer l'Etat palestinien sur la base des frontières de 1967 et avec Al Qods-Est pour capitale.