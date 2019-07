Soudan : Reprise des négociations entre le CMT et l’opposition

Les négociations entre le Conseil militaire de transition (CMT) et l'opposition devaient reprendre hier, a annoncé le médiateur africain Mohamed El-Hassan Ould Lebat, indiquant que la séance devait se tenir samedi, mais a été reportée à la demande de l'opposition pour de nouvelles consultations.

Le Conseil militaire de transition (CMT) du Soudan avait annoncé samedi soir la reprise des pourparlers avec l'Alliance pour la liberté et le changement (opposition) pour discuter de la déclaration constitutionnelle, qui définit les pouvoirs des autorités de la période de transition.

La délégation du CMT a assisté à la session sous la présidence du lieutenant-général Chamseddine Kabbachi, président du Comité politique du Conseil et de son porte-parole officiel et du lieutenant général Yasser al-Atta, vice-président du Comité politique. «La session de samedi discutera de la Déclaration constitutionnelle, comme fixé par la médiation.

La session commencera à 20H00 heure locale, à Corinthia Hotel», avait indiqué le CMT dans un communiqué. Vendredi, le CMT et l'alliance de l'opposition sont convenus de la déclaration politique, qui définit l'ensemble des autorités de la période de transition. Le 5 juillet, le CMT et l'Alliance pour la liberté et le changement, grâce à la médiation de l'Ethiopie et de l'Union africaine, sont parvenus à un accord visant à établir les autorités de transition chargées de gouverner conjointement le pays. Les deux parties ont convenu d'un conseil de souveraineté de trois ans, renouvelé par rotation, et d'un gouvernement civil jouissant de compétences nationales indépendantes. Elles ont également convenu de repousser la création d'un conseil législatif jusqu'à ce que le conseil de souveraineté et le gouvernement civil soient créés.