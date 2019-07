Mondiaux de natation 2019 : Domination des plongeurs chinois

Les plongeurs chinois ont raflé les trois premières médailles d'or en jeu dans leur discipline aux Championnats du monde de natation, samedi à Gwangju, en Corée du Sud. Traditionnellement hégémonique à tous les étages des plongeoirs, la Chine s'est imposée dans une épreuve olympique, le 3 m synchronisé messieurs, et deux non olympiques, le 1 m dames et le 10 m synchronisé mixte. Le tremplin à 1 m dames était une des deux seules épreuves dont le podium lui avait résisté aux Mondiaux-2017 à Budapest (avec celle par équipe mixte 3 m/10 m). Samedi matin, la toute première médaille d'or de ces Mondiaux-2019 a été décernée au nageur hongrois Kristof Rasovszky (22 ans), sacré champion du monde du 5 km en eau libre à Yeosu, dans le sud-ouest coréen, un an après s'être paré d'or européen dans un lac écossais. Pas de surprise en natation artistique, où la Russe Svetlana Kolesnichenko a conservé la couronne mondiale en solo technique pour s'offrir son quatorzième sacre planétaire, à 25 ans.