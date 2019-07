Volley-ball : Championnat d’Afrique féminin (classement) : L’Algérie face au Maroc pour la 5e place

La sélection algérienne féminine de volley-ball défiera son homologue marocaine pour la 5e place du Championnat d'Afrique des nations 2019, en match de classement prévu dimanche (16h00) au Caire. Versée dans le groupe B, l'Algérie a raté la qualification aux demi-finales en terminant à la 3e place avec un bilan d'une victoire face au Botswana (3-1), contre deux défaites face au Kenya et le Cameroun (tenant), sur le même score de 3 sets à 0.

Pour sa part, le Maroc, troisième et dernier du groupe A, a battu samedi le Botswana (3-2 : 23-25, 25-23, 25-16, 24-26, 16-14), en match de classement (5-7 places). Les demi-finales du tournoi, prévues ce samedi, opposent le Kenya au Sénégal et l'Egypte au Cameroun. La finale et les matchs de classement auront lieu dimanche à la salle du complexe olympique 6-Octobre du Caire.

Lors de la dernière édition disputée au Cameroun en 2017, le pays organisateur s'était adjugé le trophée devant le Kenya (3-0), alors que l'Egypte avait pris la 3e place du podium après sa victoire devant le Sénégal (3-0).