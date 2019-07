Karaté-do :Championnats d’Afrique (juniors/seniors) 2e journée : L’Algérie porte son capital à 12 médailles

La sélection algérienne (messieurs/dames) de karaté-do a porté son capital à 12 médailles aux Championnats d'Afrique (juniors/seniors), à l'issue de la deuxième journée de cette compétition, qui se déroule du 12 au 14 juillet 2019 à Gaborone (Botswana).

En effet, aux cinq premières médailles, remportées la veille (2 argent et 3 bronze), les Verts ont moissonné sept nouvelles breloques samedi (4 argent et 3 bronze), portant ainsi leur capital à 12 médailles depuis l'entame de la compétition.

Les breloques en argent ont été l'oeuvre de Lamya Matoub, Hocine Daïkhi, Chaïma Maïdi et Widad Deraou, au moment où leurs compatriotes Samy Brahimi, Imène Taleb et Yanis Tas se sont contentés du bronze. Vendredi, la première médaille algérienne a été l'œuvre du jeune prometteur Yanis Tas, qui avant sa médaille de bronze en avait déjà remporté une en argent en kunimté. Après, ce fut au tour du trio féminin Kamelia Hadj-Saïd, Rayane Slakdji et Sarah Hanouti de décrocher la médaille d'argent aux épreuves de kata «par équipes», derrière le Maroc. Kamelia Hadj-Saïd a également décroché une médaille de bronze aux épreuves de kata individuel, la deuxième médaille personnelle pour l'Algérienne, qui fait son retour sur la scène africaine.

Les deux autres médailles de bronze ont été récoltées par Anis Ahbab au kata individuel et Moad Ouitis, Hakim Houa et Samir Lakrout au kata par équipes.

Vingt athlètes algériens prennent part à ce Championnat d'Afrique de karaté-do seniors kumité et kata (messieurs et dames), organisé du 11 au 14 juillet à Gaborone.