Dans la lucarne : La Var « au banc des accusés » !

Le football mondial est dans tous ses états depuis qu’il a introduit la VAR (vidéo surveillance). C'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance à l'arbitre comme ce fut le cas jadis. Ce sport était à un niveau humain où le matériel électronique n'avait non seulement pas cours, mais il était encore à l’état «embryonnaire». Personne n'avait pensé à ce que le football soit perturbé comme il l'est aujourd'hui depuis l'introduction de la VAR par l'instance suprême qui gère le football. Les observateurs sont en train de constater que la VAR possède de plus en plus d'influence sur les résultats des matches en accordant des buts qui prêtent vraiment à équivoque. C'est-à-dire ce que les spécialistes sont en train de remarquer, c'est que la VAR n'a pas réussi à rassurer la «famille du football». Il existe encore beaucoup de personnes qui sont pour son retrait pur et simple du fait que les déboires dans les différentes compétitions ne cessent d'augmenter de saison en saison. Car, il y a de plus en plus de mécontents. A titre d'exemple, lors de la Copa América, en demi-finale qui avait opposé le Brésil, pays organisateur à l'Argentine, il y avait beaucoup de contestations. Les «tango» ont été battus sur le score de 2 à 0 sur un doublé de «Jesus». Les argentins de Messi n'ont pas apprécié l'utilisation de la VAR. Ils ont constaté, selon eux, des interférences «qui peuvent être des liens directs avec la décision finale des arbitres lors d'une action litigieuse». «La Fédération argentine de football (AFA) a demandé à ce que la société qui fournit la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) se prononce sur des interférences présumées des services de sécurité du président brésilien sur le système de communications entre arbitres. Ces soupçons portent sur la demi-finale Brésil-Argentine, remportée 2-0 par la Seleçao, en présence du président Jair Bolsonaro, qui se trouvait en tribune d'honneur et est descendu saluer les supporters sur le bord de la pelouse à la mi-temps.» «Nous sommes très inquiets du fait que plusieurs médias brésiliens évoquent des problèmes d'interférence du système de communication entre la salle d'opération vidéo (où sont revus les ralentis d'actions litigieuses) et les arbitres sur le terrain», a affirmé l'AFA dans un communiqué. «Selon ces médias, ces interférences auraient été causées par une partie des équipes chargées de la sécurité du président Jair Bolsonaro», a poursuivi la fédération argentine. L'AFA avait déjà envoyé un courrier à la Conmebol pour se plaindre de «grossières erreurs d'arbitrage», ainsi que de «manifestations politiques» de la part du président Bolsonaro. D'après le site Globoesporte.com, «des problèmes de communications se sont produits en raison d'une interférence avec le signal de radio utilisé par les services de sécurité" du chef de l'Etat. L'AFA cite notamment deux actions litigieuses de possibles penalties en faveur de l'Argentine pour lesquelles la VAR n'a pas été utilisée. Le président de la fédération, Claudio Tapia, parle d'un «manquement à l'éthique, la loyauté et la transparence».

Il s'agit d'accusations directes qui donnent un aperçu vivant sur les «dangers» de l'utilisation de la VAR à l'avenir. Nombreux sont les techniciens qui craignent le pire avec l'utilisation de la Var dans les quarts de finale de la présente CAN. Ils peuvent vous refuser un but par la VAR alors qu'il était des plus valables. C'est aussi pour les hors jeu. Il faudra affirmer qu'il y aura à «boire et à manger» dès l'entrée en lice de ce procédé. On avait vu ce qui c'était passé lors de la finale retour de la Ligue des champions d'Afrique. L'ESTunis, qui a remporté cette compétition, l'avait perdue quelques jours plus tard à cause du fait qu'on n'avait pas la VAR pour une «panne» jugée «diplomatique». La VAR, qu'on le veuille ou non «est utilisée à la tête du client». C'est ce qui fait que les «puristes sont contre son utilisation. Elle est loin d'être pertinente du fait que sa décision dure dans le temps. Le plus souvent, inutilement.

Hamid Gharbi