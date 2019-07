Le président sahraoui félicite le peuple algérien

Le président de la République sahraouie, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a félicité le peuple algérien pour la qualification de l'équipe nationale de football à la demi-finale de la CAN. Le président Ghali a exprimé, au chef de l'État, Abdelkader Bensalah, en son nom personnel et au nom du peuple sahraoui, ses sincères félicitations pour la qualification. Dans son message, le président sahraoui a exprimé toute sa considération à tous les membres de l'équipe nationale et son staff technique pour cette qualification méritée. «Cette victoire méritée a réjoui le peuple sahraoui qui a suivi avec intérêt la performance des Verts sur le terrain pour apporter la joie au peuple algérien frère, une victoire qui reflète le haut sens du nationalisme algérien. L'équipe nationale algérienne a fait montre de capacités sportives exceptionnelles qui expriment l'amour de la patrie et du peuple d'un million et demi de chouhada de la révolution algérienne», a-t-il déclaré, souhaitant à l'Algérie et à son équipe nationale davantage de victoires dans les prochains tours de cette compétition footballistique continentale et implorant le Tout-Puissant de réaliser le souhait de tous les Algériens de remporter le sacre continental.