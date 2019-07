DGSN : Plan spécial pour renforcer la sécurité dans les places publiques

Un plan spécial a été mis en place par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour renforcer la sécurité, au niveau des places publiques, lors de la transmission en direct du match de demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN 2019, selon un communiqué de la DGSN. «Le plan sécuritaire tracé à l’occasion vise à sécuriser les points publics réservés à la transmission du match en direct, à travers le déploiement de brigades au niveau des routes et rues menant vers ces lieux, et à assurer la fluidité du trafic routier», indique le communiqué, ajoutant que «des patrouilles mobiles et pédestres de la police veilleront à assurer la sécurité des supporters et à leur garantir les meilleures conditions pour suivre le match». Le match est transmis en direct dans plusieurs places et lieux publics, où un important nombre de supporters ont encouragé la sélection nationale. A cet effet, la DGSN a appelé l’ensemble des citoyens devant suivre le match sur les écrans géants, ainsi que les usagers de la voie publique à respecter le code de la route et à conduire prudemment, et met le numéro vert 1548 à leur disposition.

---------------------------------

Plus de 140 supporters rallient le Caire via Ouargla

Plus de 140 supporters algériens ont embarqué samedi dans la soirée vers l’Egypte pour aller soutenir et encourager leur sélection, a-t-on appris hier du directeur de l’agence de Tourisme et de Voyage (TVA) d’Ouargla. L’initiative intervient en application des instructions du Premier ministre, Noureddine Bedoui qui a ordonné la programmation d’un pont aérien pour le transport vers l’Egypte de supporters de l’équipe nationale, au regard de son parcours jusque là sans faute dans cette compétition africaine. Les supporters ont embarqué de l’aéroport «Ain El-Beida» d’Ouargla à bord d’un Boeing 737-800 de la compagnie Air-Algérie vers l’Aéroport du Caire (Egypte), tandis que le vol du retour a eu lieu aujourd’hui avec le même transporteur vers l’aéroport d’Ouargla, a précisé le directeur de TVA Ouargla, Lakhdar Hamlaoui. Le prix du billet a été fixé à 35.000 DA par personne, avec la gratuité du billet d’accès au stade et d’un repas froid durant la rencontre, selon le même responsable.