Affaires religieuses : encadrer les mosquées

Le ministre des affaires religieuses et des Wakfs, M Youcef Belmehdi, a souligné hier à Annaba que «le gouvernement œuvre actuellement à la résolution de plusieurs problèmes concernant l’encadrement des institutions de l’Etat parmi lesquelles les mosquées ».

En inaugurant la nouvelle mosquée Oussama Ibn Benzaied à Sidi Amar, il a fait remarquer qu’aujourd’hui, les walis sont en train d’apporter aide aux imams plaidant pour la stabilité du pays qui ne peut se réaliser, selon lui, qu’avec la tenue des élections présidentielles.

C’est avec la stabilité qu’on pourra évoquer plusieurs questions dont celle relative au recrutement et à l’augmentation des salaires, a soutenu le ministre qui a révélé que le gouvernement a consacré un quota de 2440 logements aux imams et qui passera à 6104 logements après étude des dossiers des demandeurs.

« Nous œuvrons actuellement à améliorer la prestation des imams qui devra passer par la prise en charge de leurs préoccupations », a souligné le ministre qui a indiqué que son département a bénéficié, cette année, de 1000 postes dans le domaine de la formation et de 400 nouveaux emplois pour les imams et les mourchidâtes (conseillères). Le ministre a donné une conférence ayant pour thème « les valeurs nationales dans le discours religieux » avec la participation de plus d’une centaine d’imams exerçant à travers le territoire de la wilaya.

B. Guetmi