Il a sauvé deux personnes de la mort : Un garde forestier honoré

En effet, après le pompier d’Oran qui a sauvé deux jeunes femmes dans un restaurant en flammes, du douanier qui a arrêté un homme d’affaires en fuite, c’est au tour du garde forestier, Yacine Chaâbane, d’être honoré, pour avoir risqué sa vie, afin de sauver deux membres de la même familles d’une mort certaine.

En guise de récompense, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a organisé, hier, une cérémonie en l’honneur du brave élément de brigade au niveau de la Conservation des forêts de Skikda. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de l’Agriculture, Cherif Omari, qui a décerné, au nom du gouvernement, un certificat de reconnaissance à cet élément relevant de la direction des forêts, et cela pour son courage et le sens de sacrifice dont il a fait preuve. Également en signe de reconnaissance à son geste de bravoure, Yacine Chaâbane, âgé de 45 ans, a été promu au grade d’inspecteur. Dans son intervention, M. Omari a mis en exergue la noble mission accomplie au quotidien, par les gardes forestiers, qui veillent à la protection et à la préservation du patrimoine végétal et animal national, soulignant leur rôle dans la lutte contre les feux de forêt. Il a, à ce sujet, souligné le niveau de professionnalisme et la mobilisation des éléments de la direction des forêts à travers le pays, qui sont appelés à intervenir rapidement en cas d’incendie. Pour mener à bien leur mission, le ministre a fait part du renforcement de la direction des forêts de moyens plus conséquents. En effet, ceux-ci vont bénéficier de 10 colonnes mobiles, soit l’équivalent de 80 véhicules de première intervention. Des véhicules qui sont fabriqués en Algérie, nous a-t-on précisé.

Le ministre a annoncé, également, l’octroi de 15 camions ravitailleurs et de 53 véhicules, à raison d’un véhicule par wilaya et 5 pour la direction générale. Ceci outre un lot d’outillage composé de citernes flexibles, des gilets porteurs d’eaux et des tronçonneuses, soit le matériel nécessaire pour assurer l’intervention. Présent à la cérémonie, Ali Mahmoudi, directeur général des forêts, a indiqué que cette décision intervient suite à la tenue, le 4 juillet dernier, d’un conseil interministériel présidé par le Premier ministre, M. Noureddine Bedoui. Un conseil consacré à l'examen des mécanismes devant renforcer les capacités opérationnelles des services de la Protection civile et de la Direction générale des forêts concernant les feux de forêt, de récolte et de palmier.



2.807 hectares de surfaces forestières parties en fumées depuis le 1er juin



Une décision, précise le DGF, qui vise à améliorer les capacités d'intervention des éléments et des groupes d'intervention de la Protection civile et des forêts, à travers la dotation de toutes les zones forestières en colonnes mobiles et le renforcement de leurs capacités humaines.

Il a, dans ce sillage, fait savoir que la direction générale des forêts a demandé le dégel de 1.220 postes de fonctionnaire et l’octroi de 3.670 autres postes saisonniers qui seront puisés auprès des riverains. «Ceci pour renforcer davantage notre capital humain, notamment durant la période des grandes chaleurs qui enregistre de nombreux foyers d’incendie», a-t-il noté, ajoutant que «la direction des forêts est chargée de donner l’alerte et d’entamer la première intervention». Poursuivant ses propos, Mahmoudi a indiqué que depuis le 1er juin dernier au 10 juillet courant, la direction des forêts a enregistré la destruction de près de 2.807 hectares de surfaces forestières à travers le pays, suite à la déclaration de 477 foyers d’incendie. «Parmi les wilayas qui viennent en tête», dit-il, nous avons Aïn Defla, avec 861 hectares, suivie de Médéa, Tizi Ouzou et Tissemsilt, avec 200 hectares approximativement chacune.

Selon le DGF, c’est une année «très exceptionnelle» du fait des conditions climatiques et des pics de chaleur qui l’on marquée. «On aurait pu enregistrer des dégâts beaucoup plus lourds», a tenu à préciser M. Mahmoudi, qui souligne la nécessité de la mobilisation et la fédération des efforts de tous les partenaires concernés dans la lutte contre les incendies, afin d’éviter plus de pertes.

Le responsable a estimé que ce bilan est «lourd», comparé à celui de l’année précédente qui a été marquée par la destruction 2300 hectares de surfaces forestières du 1er juin au 31 octobre 2018.

Néanmoins, celui-ci la qualifiera de «meilleure année depuis l’indépendance», en matière de pertes.

Étayant ses dires, M. Mahmoudi a rappelé qu’en 1881, l’Algérie a perdu plus de 169.000 hectares de terres qui ont été ravagées par des feux de forêt. En 1983, le bilan était plus lourd, avec plus de 200.000 hectares qui sont partis en fumée, contre 100.000 hectares en 2012 et 54.000 hectares en 2017.

Kamélia Hadjib