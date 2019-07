Logement public promotionnel : Un délai de 20 jours pour s’acquitter du prix

Le ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) viennent de fixer un délai de 20 jours aux bénéficiaires du logement promotionnel, pour payer leurs redevances.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’ENPI a invité les souscripteurs au programmes de logements promotionnels et qui n’ont pas encore réglé leur situation administrative et financière vis-à-vis à l’entreprise, à se rapprocher de ses services au niveau de la direction générale pour les programmes dont les sites sont situés au niveau des wilayas d’Alger, Tipasa Blida et Boumerdès.

Pour les autres wilayas, les souscripteurs devront se rapprocher des directions régionales pour régler leur situation dans un délai ne dépassant pas les 20 jours à partir de la publication du communiqué.

L’entreprise a souligné enfin, qu’en cas où le bénéficiaire du logement ne se présente pas dans les délais initialement fixés, il y a risque d’annulation du contrat d’attribution.

Pour rappel, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a affirmé récemment, qu' «il n'y aura pas de révision des prix des Logements promotionnels publics (LPP)», fixés par un décret exécutif, tout comme les autres formules.

M. Beldjoud a précisé à ce sujet qu’il était hors de question de revoir les prix à la baisse, au vu du coût de revient de ces logements, et qu’il avait «reçu des représentants de ces souscripteurs», et que, «la question a été examinée avec eux».

Le ministre a invité dans ce contexte, les souscripteurs de la formule LPP, à se rapprocher des services de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) pour s'acquitter des tranches dues et lui permettre ainsi de finaliser les procédures requises. «Nous ne pouvons pas résilier un marché avec les entrepreneurs des années après le lancement des projets», a-t-il déclaré ajoutant que «la révision des prix de ces logements entrainerait l'arrêt par les entrepreneurs de la réalisation de tous les projets de cette formule».

Rappelant que ces prix ont été arrêtés suivant le décret exécutif fixant les prix des formules de logement, il a expliqué que ceux-ci ne peuvent pas être modifiés, et que les contrats signés dans ce cadre, «ne peuvent être résiliés». A la question concernant les doléances des souscripteurs sur la qualité de la réalisation, le ministre a fait état de l'installation de plusieurs commissions de contrôle en charge du suivi des travaux des entreprises de réalisation. Pour ce qui est de la demande des souscripteurs du LPP à retirer leurs noms du Fichier national du logement, M. Beldjoud a répondu que «ce fichier est, depuis des années, une revendication populaire et qu'il n'est pas possible d'en radier les bénéficiaires de cette formule».

Le programme LPP inclut plus de 43.000 unités, dont 10.000 ont été distribués et 1.000 devront l'être la semaine prochaine alors que 4.600 unités seront fins prêtes les mois prochains.

Il convient de souligner également que l’accès à cette formule a été étendu à d’autres catégories sociales. Ainsi, le salaire maximal requis pour postuler à cette formule n’est plus limité à 12 fois supérieur ou égal au Salaire national minimum garanti (Snmg), mais à trente fois supérieur ou égal à ce dernier, selon décret exécutif relatif à cette formule.

Les conditions d’accès à cette formule sont, entre autres, la non-disposition pour le postulant et sa conjointe sur le territoire national d’un bien à usage d’habitation, à l’exception d’un logement de type F1 ou un lot de terrain à bâtir. Le postulant et sa conjointe ne doivent pas aussi avoir bénéficié d’une aide financière de la part de l’Etat pour construire un logement. Le dossier de demande d’acquisition d’un logement promotionnel public devra être transmis par le postulant à l’Entreprise nationale de promotion immobilière (Enpi).

Le postulant devra constituer un dossier comprenant une demande d’achat du logement, une copie de la pièce d’identité nationale, un certificat de résidence à l’étranger et une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et légalisée au niveau du consulat du pays de résidence, attestant qu’il n’a pas bénéficié, ni lui ni son conjoint, d’un logement public, d’un lot de terrain ou d’une aide financière de l’État pour l’acquisition d’un logement ou dans le cadre de l’autoconstruction d’un logement.

Salima Ettouahria