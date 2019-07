Produits pharmaceutiques : Quelque 250 médicaments en rupture de stock

Le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière vient de confirmer la mise sur le marché de 59 médicaments qui enregistraient une pénurie auparavant.

Dans sa nouvelle démarche de trouver les voies et moyens de pallier les manques enregistrés dans le secteur, le département de la santé, vient d’initier une série de rencontres hebdomadaires, avec l’ensemble des intervenants du monde pharmaceutique. En effet, le marché algérien rien des médicaments enregistre actuellement une rupture de stock de pas moins de 250 produits médicamenteux.

Des médicaments spécifiques, très demandés sur le marché, puisqu’ils concernent plusieurs produits traitant des maladies chroniques, cardiovasculaires et allergiques ainsi que des collyres. C’est suite à cela, que plusieurs rencontres avec les différents partenaires du secteurs, entre industriels, pharmaciens, importateurs et distributeurs que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a pris des mesures urgentes pour approvisionner le marché, notamment en médicaments destinés aux malades chroniques.

A cet effet, le ministère a annoncé avoir assuré récemment, la disponibilité de 59 produits qui étaient inscrits dans la liste des 250 médicaments en rupture de stock. 52 de ces produits sont fabriqués localement.

Il faut savoir que la commission des cellules de veille pour la gestion des médicaments avait fait savoir en mai dernier que ce plan d’action concerté pour la régulation du marché du médicament a été scindé en deux : mesures conjoncturelles et d’autres structurelles.

Pour ce qu’il s’agit des mesures conjoncturelles, le responsable a annoncé la tenue de réunions hebdomadaires de la cellule de veille jusqu’à la fin des perturbations du marché du médicament, ainsi que évaluation périodique de la situation. Le ministère avait procédé durant la même période à l’évaluation et le contrôle minutieux de l’état des stocks (production, importation), au suivi mensuel des quantités de médicaments produits localement, notamment pour les médicaments essentiels. Le ministère prévoit également de veiller au suivi de l’exécution des programmes d’importation.

Le contrôle de la mise en œuvre des engagements des importateurs et des producteurs, sera également accentué dans le cadre de ce plan d’action. Des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur seront appliquées avec une particulière acuité seront prises contre les importateurs dont les engagements ne sont pas honorés.

Parmi les autres mesures structurelles entreprises par le ministère on citera aussi la poursuite et le renforcement de la concertation entre le ministère de la Santé et les différents intervenants sur le marché du médicament, le rapprochement des échéances pour la délivrance des Programmes annuels prévisionnels d’importation, en tenant compte de données pertinentes et de la fabrication locale, cette dernière mesure est applicable dès 2019 pour l’année 2020 il sera question, du rapprochement des délais de dépôt au 31 juillet de l’année, l’échéance pour la délivrance de ces programmes est donc prévu début novembre.

Par ailleurs, plusieurs autres mesures intersectorielles (ministères des Finances, et du Travail) ont été prises pour améliorer le domaine pharmaceutique et développer cette industrie nationale encore naissante, la facture du marché national des médicaments entre locaux et importés s'est élevée, en 2018, à 3,8 milliards Usd, dont 55% de production locale.

Le ministère de la Santé a annoncé aussi qu’il a réceptionné quelques 116 demandes de déclarations spéciales concernant les programmes complémentaires à travers lesquels les opérateurs qui ont montré leur professionnalisme et leur régularité en matière d’importation bénéficieront des licences d’importation.

Mohamed Mendaci