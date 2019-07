Consommation : La « touche » de la saison estivale

Chaque été, nos habitudes se métamorphosent. La paresse et l’oisiveté nous mènent la vie dure. Notre alimentation, à son tour, enregistre un écart de 360°. La saison estivale, en effet, liée aux vacances, au repos et au changement des mœurs quotidiennes, de manière générale, et des menus journaliers, en particulier. La période des grandes chaleurs, à vrai dire, fait basculer les régimes les plus draconiens, les restrictions, les privations au profit de nourritures très souvent malsaines, non équilibrées et même dangereuses pour la santé. Les sandwichs, les hamburgers, les pizzas et tous les inconditionnels extras qui vont de la fameuse mayonnaise, aux sauces maison et autres «inventions» des restaurateurs, font fureur, en ces journées chaudes qui renvoient également aux cannettes et bouteilles de sodas et de jus, pour donner cette sensation de fraîcheur aux moment de guinguette.

Le hic, c’est que cet excès, pour ne pas dire ce déraillement alimentaire, se répercute, la plupart du temps, sur notre santé. C’est une réalité, on se soucie peu du contenu de notre assiette, en été, avec la tendance à favoriser des repas faciles. Les mauvaises habitudes envahissent les foyers, pour vibrer, à leur tour, à l’heure des repas froids et des sandwichs. Manger sain ou encore équilibré est relégué au dernier plan. Ce n’est pas étonnant d’ailleurs que le nombre d’intoxications alimentaires monte en flèches, durant la saison estivale. Il faut dire aussi que la période des grandes chaleurs se caractérise aussi par une surconsommation des boissons sucrées, sous toutes leurs formes et ceci risque de poser de sérieux problèmes de santé. Il n’est un secret pour personne que l’Algérien est un gros consommateur de boissons, avec 110 litres, par personne et par an, selon des statistiques, avancées par des experts. Pis ou mieux encore — c’est selon —, les boissons gazeuses arrivent en tête, avec près de 54 litres, par personne, annuellement, suivies de 36 litres d’eau. D’autres références font état de plus de 22 litres uniquement pour les boissons gazeuses. Ces chiffres sont énormes, il faut l’admettre. Le comble, ce sont tous ces écoliers, ces jeunes et moins jeunes qui circulent avec des cannettes ou bouteilles de soda qui menacent la santé des Algériens. Aujourd’hui, le nombre de diabétiques a sensiblement augmenté par rapport aux années passées, tout comme l’obésité, laquelle gagne du terrain. La Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche ne cesse de tirer la sonnette d’alarme sur ce phénomène qui touche pas moins de 20% des élèves âgés entre 12 et 17 ans.

Le régime alimentaire de l’Algérien a énormément changé, et ceci a été à l’origine de nombreuses pathologies, en rapport directement ou indirectement avec les comportements alimentaires. Après tout, ne dit-on pas que pour rester en bonne santé, il faut manger sain ?

Samia D.