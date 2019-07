Caravane plage « Amila », Regagner la confiance du consommateur : une priorité

Après un arrêt temporaire, les boissons «Amila» sont de retour sur le marché. La nouvelle a été annoncée, à l’occasion du lancement, par Promasidor El-Djazaïr, producteur des jus en poudre de marque «Amila», d’une caravane plage qui sillonnera cinq wilayas, à savoir Alger, Oran, Tlemcen, Annaba et Béjaïa.

Ainsi, du 7 au 30 juillet, les animateurs de la caravane Amila vont «joindre l’utile à l’agréable» et tenteront de regagner la confiance du consommateur qui a été «perturbée» suite aux annonces faites en mois de décembre dernier, mettant en doute la conformité des produits Amila.

Cette initiative, qui intervient suite aux résultats des analyses lancées par le ministère du Commerce, en février dernier, qui ont démontré la «totale conformité des boissons instantanées édulcorées sucrées du produit Amila» au normes sanitaires», vise à rassurer le consommateur algérien quant à la conformité du produit mis sur le marché qui ne présente «aucun danger sur leur santé».

«Nous tenons à rassurer tous les consommateurs que l’ensemble des produits de marque Amila sont conformes aux normes algériennes et internationales les plus strictes», a tenu à préciser Mme Norya Benkritly, responsable de communication au niveau d’Amila.

S’exprimant, à l’occasion du lancement de la caravane à partir de la plage publique n° 1 de Sidi Fredj, Alger, Mme Benkritly a rappelé que tous les produits de marque Amila font l’objet de contrôles réguliers, que ce soit au niveau des fournisseurs d’ingrédients, au sein des unités de production et par les services concernés, et ce depuis la mise sur le marché des produits de la marque Amila, en 2003. L’objectif, à travers le lancement de cette caravane, dit-elle, c’est d’aller vers le consommateur pour lui expliquer que le jus en poudre Amila est commercialisé à nouveau et ne représente aucun danger sur la santé publique, et que ce sont les analyses qui l’ont confirmé.

Et d’ajouter que c’est de sensibiliser à la bonne utilisation de produit qui doit être dilué dans une quantité d’eau avant de le boire. «Un sachet d’Amila doit être dilué dans un litre et demi d’eau», a expliqué Mme Benkritly, ajoutant que l’entreprise, en sa qualité de marque responsable, opère depuis plusieurs semaines des actions sur le terrain, le réseaux sociaux et la radio, pour véhiculer le message. «Nous avons choisi les plages, parce que les gens sont plus détendus et donc plus réceptifs», a noté la responsable de la communication, tout en insistant sur le fait que durant 15 année d’existence, l’entreprise a toujours veillé à la santé des consommateurs, avant tout autre considération.

Cette caravane, faut-t-il le souligner, qui a débuté sur les plages de la wilaya d’Alger, sera une occasion pour l’entreprise de renouer avec les familles algériennes dans plusieurs villes côtières, à travers une série d’animations et d’activités ludiques, tout au long du mois de juillet. Ce mercredi, à partir de la plage n° 1 de Sidi Fredj, un riche programme de divertissement a été concocté par l’entreprise «Promasidor El-Djazaïr». Une entreprise bien déterminée à récupérer sa part de marché affectée, selon ses responsables, par des allégations non fondées, et à dissiper, par la même occasion, tout doute sur la qualité des produits Amila.

Pour ce faire, une équipe de jeunes a été mobilisée pour mener à bien cette opération de proximité, durant laquelle l’entreprise va à la rencontre des estivants en vue de partager avec eux des moments de plaisir et de détente des grands, des jeunes et petits. Au menu, des jeux de loisirs en bord de mer, des activités aquatiques (baby-foot, kayak, pédalo) et des animations entrecoupées par le lancement du massage sur la bonne utilisation du produit Amila.

Outre des séances de dégustation des boissons Amila, ouvertes au grand public, des amuse- bouche ont été, également, proposés aux familles qui se trouvaient sur place et qui sont venues très nombreuses accompagnées de leurs enfants.

Des files d’attente se sont formées au niveau du stand Amila, aménagé à cet effet, pour déguster les différents arômes et goûts d’Amila bien glacés qui étanchent la soif, particulièrement en ces journées très chaudes de l’année. Et pour partager la passion de la coupe d’Afrique 2019, un écran géant a été installé au niveau du stand Amila, pour permettre aux fans de foot de suivre les matchs, dans la joie et le fair-play.

Kamélia Hadjib