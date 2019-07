La « Grinta » et l’amour du pays, les armes fatales des fennecs

Face à une redoutable équipe ivoirienne, les joueurs algériens ont affiché une grande détermination jeudi soir à Suez, et une «grinta» à toute épreuve sur le terrain, pour arracher une qualification méritée pour les demi-finales (1-1, aux t.a.b : 4-3) de la CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet).

Ayant réussi à prendre l’avantage, avant de se faire rejoindre au score, les coéquipiers de Djamel Eddine Benlameri ont mis du cœur et ont confirmé qu’ils avaient du mental pour dominer, au terme d’une séance insoutenable de tirs au but, une équipe ivoirienne plus aguerrie pour ce genre de rendez-vous. Même si le match face aux Ivoiriens était loin d’être le meilleur depuis le début de cette 32e édition, il n’en demeure pas moins que les Verts ont réussi à compenser leur manque de fraîcheur physique, très visible notamment durant la prolongation, par leur courage et leur envie d’aller jusqu’au bout de cette compétition. A l’issue de la qualification en 1/8es de finale acquise aux dépens de la Guinée (3-0), le coach national Djamel Belmadi avait indiqué clairement qu’il allait se contenter d'un travail psychologique pour galvaniser ses joueurs en vue du match contre la Côte d’Ivoire. Belmadi a trouvé les mots justes pour permettre à ses joueurs de l’emporter, et pouvoir continuer leur belle aventure dans ce tournoi. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez n’ont pas déçu, et ont répondu à leur manière sur le terrain.



En pleurs, les joueurs ne comptent rien lâcher



L’émotion était grande à l'issue de la rencontre. En pleurs, joueurs et membres du staff technique fêtaient la qualification en communion avec les nombreux supporters algériens présents dans l’enceinte de Suez. L’état d’esprit régnant au sein de l’équipe y est pour beaucoup dans le parcours réalisé jusque-là par l’Algérie, dans une CAN pleine de surprises.

Loin de verser dans des promesses non fondées, joueurs et sélectionneur sont en train d'aller au bout de leur objectif, eux qui ont affiché avant même le début de la compétition leur ambition de décrocher le graal. Sur les réseaux sociaux, le capitaine Ryad Mahrez, Aissa Mandi, ou encore Adam Ounas ont exprimé leur attachement au pays, posant ensemble avec l’emblème national où l’on pouvait lire : «C'est pour ce drapeau et pour vous on lâche rien inchallah». Ismaël Bennacer qui a posté sur son compte facebook : «Fier d’appartenir à cette équipe» ou encore Faouzi Ghoulam, lequel malgré son absence a tenu à soutenir ses camarades avec un message significatif : «1990-2019. Vous aussi vous pouvez le faire... Incha’Allah la victoire». Les Verts provoquent même l’admiration de tous les présents ici en Egypte. Les premiers sont les Egyptiens qui trouvent dans l’envie et l’amour du pays des Algériens une consolation après l’élimination sans gloire des Pharaons en 1/8es de finale.

Rien ne semble donc arrêter cette équipe, estiment l’ensemble des observateurs présents au Caire. Dimanche face au Nigeria, en demi-finale prévue au stade international du Caire (20h00, algériennes), les Verts doivent encore une fois confirmer leur nouveau statut de favori N.1, après notamment l’élimination de l’Egypte, pays organisateur, et du Cameroun, tenant du trophée.

Il va falloir jouer avec ses tripes pour dominer une équipe nigériane qui est en train de monter en puissance.

Désormais à un match de la première finale depuis 1990, les joueurs algériens se sont engagés de continuer à mouiller le maillot national et avoir la «grinta» sur le terrain pour viser la finale, dans ce qui sera un véritable exploit pour une équipe en pleine reconstruction.

« Cette Algérie a du mental aussi », affirme l’équipe

Le quotidien du sport L'Equipe a affirmé, dans son édition de vendredi, que l'Algérie, qui s'est qualifiée après un combat «intense», n'avait pas que du talent, mais du mental aussi. «Bien sûr, l’Algérie a souffert. Même si elle s’est procuré pas mal d’occasions, elle a dû puiser au fond d’elle-même, se faire bien plus mal que lors de ses sorties précédentes. Mais d’une certaine manière, elle a affiché autre chose que du talent technique ou collectif», a écrit le journal, soulignant que l'équipe nationale algérienne «a montré du cœur, une envie de bien faire et une solidarité de tous les instants». Pour L'Equipe, en dehors d’un jeu «souvent bien léché», cette mentalité sera la «grande leçon» de cette victoire contre les Eléphants. Au sujet des supporters algériens, le quotidien du sport a indiqué que dans la nuit à Suez, des coups de klaxons rappellent que les fans des Fennecs entourent toujours leur équipe dans les grands moments. «Ils étaient peut-être 6000 à les encourager dans cette ville égyptienne, et le chiffre devrait doubler, voire tripler ou plus au Caire, en demies. Les drapeaux algériens avaient envahi les gradins, et les joueurs ont tenu à leur rendre un hommage appuyé», a-t-il ajouté.

Historique des demi-finalistes

Historique des rencontres entre les demi-finalistes de la CAN 2019, Tunisie - Sénégal et Algérie - Nigeria en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN.



Sénégal - Tunisie

14.11.1965 à Tunis : Sénégal 0-0 Tunisie

31.01.2002 à Kayes :Sénégal 0-0 Tunisie

07.02.2004 à Rades : Tunisie 1-0 Sénégal

23.01.2008 à Tamale : Tunisie 2-2 Sénégal

15.01.2017 à Franceville : Sénégal 2-0 Tunisie



Algérie - Nigeria

22.03.1980 à Lagos : Nigeria 3-0 Algérie

10.03.1982 à Benghazi : Algérie 2-1 Nigeria

11.03.1984 à Bouaké : Algérie 0-0 Nigeria

23.03.1988 à Rabat : Nigeria 1-1 (9 tab 8) Algérie

02.03.1990 à Alger : Algérie 5-1 Nigeria

16.03.1990 à Alger (finale) : Algérie 1-0 Nigeria

21.01.2002 à Bamako : Nigeria 1-0 Algérie

30.01.2010 à Benguela : Nigeria 1-0 Algérie.