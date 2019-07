CAN-2019, séance d’entraînement des verts au stade Petrosport : Derniers réglages

En présence d’un nombre impressionnant de médias, algériens et étrangers, l’équipe nationale de football a effectué, hier en fin d’après-midi, sa dernière séance d’entrainement, au stade Petrosport du Caire, avec un groupe de 21 joueurs.

Deux joueurs manquaient à l’appel, il s’agit du défenseur Youcef Atal, et le gardien de but Alexandre Oukidja, souffrant du dos. Atal a tenu à être présent pour assister à ce dernier galop, et encourager ses coéquipiers à la veille de cette rencontre cruciale. Le joueur de l’OGC Nice (Ligue 1 française) portait un gilet d’immobilisation de son épaule, il devra observer un repos de 4 à 5 semaines. En revanche, le milieu offensif Sofiane Feghouli, légèrement blessé au mollet en quarts de finale face à la Côte d’Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3), s’est entraîné normalement avec ses coéquipiers, et sera ainsi de la partie face aux Super Eagles. Cette séance, ouverte pendant ses 15 premières minutes à la presse, a été suivie par une cinquantaine de supporters algériens qui ont créé une folle ambiance, se donnant de la voix pour soutenir les coéquipiers d’Aïssa Mandi. Le sélectionneur national Djamel Belmadi a mis à profit cette ultime séance pour apporter les derniers réglages et mettre en place son dispositif tactique qu’il compte utiliser face aux Nigérians.

Un seul changement est prévu, avec l’éventuelle incorporation de Mehdi Zeffane à la place de Youcef Atal. De son côté, la sélection nigériane, dirigée par le technicien franco-allemand Gernot Rohr, s’est entraînée avec un groupe au complet au stade Aeorosport au Caire.