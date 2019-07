La 21e confrontation

Les sélections d’Algérie et du Nigeria de football se donnent rendez-vous en demi-finale à l’occasion de leurs retrouvailles pour la 21e fois dont 9 en phases finales de l’illustre compétition continentale.

Algériens et Nigérians, qui s’étaient rencontrés à deux reprises en finale, en 1980 à Lagos (victoire du Nigeria 3-0) et 1990 à Alger (victoire de l’Algérie 1-0), sont habitués à s’affronter lors de la fête africaine du ballon rond, dont la dernière fois avait eu lieu en 2010 en Angola en match de classement pour la 3e place remporté par les «Super Eagles» (1-0). Le dernier rendez-vous algéro-nigérian s’est déroulé le 10 novembre 2017 à Constantine aux éliminatoires du Mondial-2018, un match sans enjeu pour les deux équipes (le Nigeria avait assuré sa qualification pour le rendez-vous russe), remporté par l’Algérie sur tapis vert (3-0), suite à la participation d’un joueur nigérian, Abdullahi Shehu, qui était sous le coup d’une suspension le jour de la rencontre terminée sur le terrain par un nul (1-1).