Dans la lucarne : La belle aventure !

Cette CAN commence à s'habituer aux supporters algériens présents en masse en Egypte et notamment lors du match Algérie-Côte d'Ivoire. Les autorités algériennes ont mis six vols transportant durant la nuit et jusqu'à 5 heures du matin, plus de 1.000 supporters. Ils seront plus nombreux à l'occasion de la demi-finale qui aura lieu aujourd'hui, dimanche (20 heures), au stade international du Caire. C'est une infrastructure qui sied parfaitement bien avec le jeu de notre équipe nationale, eu égard à sa «pelouse qui est assez rapide». Cela peut nous être d'une très grande utilité surtout face à cette équipe nigériane dont le jeu monte en puissance. Tout le monde connaît la solidité de cette équipe des «Super Eagles», mais à ce stade de la compétition, les équipes qui font partie du «quatuor gagnant» sont dignes de respect. Il n'y a plus d'équipes «fortes» ou «faibles», tout le monde partira à chances égales. Personne ne doit sous-estimer son adversaire, auquel cas, il risque de déchanter et bonjour les dégâts. Belmadi et son groupe en savent quelque chose et cela se voit bien lors des différentes conférences de presse. N'a-t-il pas été élogieux à l'égard de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas menti et les Ivoiriens ont pratiqué un football de qualité avec un système tactique approprié qui nous a posé de sérieux problèmes. De ce côté, tout va bien et un coach averti en vaut d'eux. Dans notre sélection nationale, ils sont tous solidaires, même ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer, comme par exemple Brahimi, un élément dont personne n'ignore le talent et qui a accepté son sort sans faire de bruit.

La «bataille» gagnée contre les Ivoiriens sera très utile du fait qu'elle a révélé un groupe motivé, uni et qui veut vraiment monter sur la plus haute marche du podium. Comme l'avait rappelé Belmadi, «l'Algérie n'a pas remporté de CAN hors de ses bases depuis 1990. C'est le moment de réapprendre à gagner à l'extérieur». Pour l'instant, les observateurs constatent qu'il ne s'agit pas d'un «frimeur» ou quelqu'un qui veut simplement «chauffer le bendir». Il sait où il va et surtout que rien ne se donne mais s'arrache. Les Verts sont désormais conscients que cet écueil nigérian ne sera pas une sinécure. Bien au contraire, il faudra jouer comme l'avait dit Paul Put, le coach de la Guinée «à 200% de ses moyens». Il n'a pas tort. Ce dont on est sûr maintenant, c'est que les nôtres vont «mouiller leur maillot» comme l'on dit. Ils l'ont prouvé face à la Côte d'Ivoire, une équipe qui «use et abuse» d’agressivité. En dépit de cela, les Verts n'ont pas été intimidés. Is sont certes «frêles», mais solides, astucieux... plus qu'il n’en faut même. Outre cela, avec les supporters supplémentaires, le soutien aux Algériens va atteindre son paroxysme. L'Etat algérien a voulu montrer son attachement à son peuple, mais on veut aussi monter sur le «toit» de l'Afrique. On a prouvé à tous, même à ceux qui ne nous apprécient pas, qu'on a les moyens de notre politique. Il faudra aller jusqu'au bout de l'effort. On ne doit pas s'arrêter si près du but !

Hamid Gharbi