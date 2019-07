Décès d’une femme fauchée par un automobiliste à Montpellier : ce n’était pas un supporter algérien

L'automobiliste qui a fauché, jeudi soir, une femme causant la mort de cette dernière et la blessure de ses deux enfants n'était pas un supporter algérien, a indiqué, vendredi, la chaîne CNews. L'auteur de cet accident, un Français d'origine marocaine, qui roulait en toute vitesse pour rentrer chez lui, a perdu le contrôle de son véhicule et fauché une famille, tuant la mère et blessant gravement sa fille et son bébé.

Selon le correspondant de la chaîne à Montpellier, le procureur de la République n'a pas dit que l'auteur ne participait pas à la célébration des Algériens suite à la victoire de leur équipe face à la Côte d'Ivoire pour le compte des quarts de finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) qui se déroule en Égypte. Selon le journaliste, le procureur a expliqué que «c'est un accident de la circulation qui s'est produit dans un contexte de liesse et ne dit pas qu'il était là pour fêter la victoire de l'Algérie».

L'automobiliste roulait à une vitesse «excessive» qui a donné lieu à ce drame, a-t-il ajouté, soulignant qu'il n'était aucunement lié à la fête algérienne à Montpellier. Jeudi soir et dans la journée de vendredi, tous les médias, rappelle-t-on, ont imputé, sans vérifier l'information, ce drame à un supporter algérien.