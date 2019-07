Un pont aérien pour les supporters

Les autorités algériennes ont décidé d'affréter dix avions dans le cadre d'un pont aérien visant à assurer le transport samedi (hier) des supporters des "Fennecs" pour le match de la demi-finale de la CAN-2019, a annoncé vendredi la télévision publique. Dans son journal télévisée de 20h00, la télévision a annoncé que la décision émanait du Premier ministre Noureddine Bédoui. Ces vols auront lieu samedi (hier) à partir d'Alger, Oran (ouest), Constantine (est) et Ouargla (sud). L'annonce a été faite peu de temps après la fin des grandes manifestations de vendredi. Les Algériens se sont encore rassemblés en très grand nombre pour la 21e semaine consécutive contre le régime dont l'une des figures n'est autre que M. Bédoui. La veille, klaxons, youyous, feux d'artifices et rassemblements de rue ont eu lieu dans plusieurs villes du pays après la qualification des Fennecs dans le dernier carré, ce qui n'était pas arrivé depuis 2010. L'Algérie, qui a du passer par la séance de tirs au but pour écarter la Côte d'Ivoire (1-1 a.p., 4-3 tab), affrontera aujourd’hui le Nigeria.



6 avions militaire affrétés



Six avions de transport militaire sont mis, à l’initiative du Haut Commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), à la disposition des supporters désirant se rendre au Caire, indique le MDN dans un communiqué. «Suite à la qualification méritée de l’équipe nationale de football aux demi-finales de la coupe d’Afrique des nations, et en prévision du match de la finale, le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire a pris la décision, en coordination avec le Premier ministre, de mettre à disposition six avions de transport militaire, au profit de 600 supporters pour soutenir et encourager les joueurs de l’équipe nationale et les motiver pour remporter ce trophée continental important», précise la même source. «L’Armée nationale populaire, partant des liens solides et éternels qui l’attachent au peuple et afin de satisfaire le souhait d’une grande partie des jeunes pour assister à ce match historique, a tenu à être au rendez-vous, comme à son accoutumée, aux côtés de ses compatriotes, pour être à la hauteur du parcours exceptionnel de l’équipe nationale de football depuis le début de cet événement continental majeur», ajoute le communiqué du MDN.