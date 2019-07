Forfait confirmé pour Atal

Pour un coup dur, c’en est bien un ! L’équipe nationale sera privée des services de Youcef Atat pour le match de la demi-finale de la CAN face au Nigéria, et la finale en cas de qualification. Souffrant d’une fracture de la clavicule, l’arrière droit des Verts ne rejouera donc pas durant cette CAN. «Le point noir de ce match face à la Côte d’Ivoire», avait commenté le sélectionneur national après la qualification pour les demi-finales.

Djamel Belmadi devra en effet composer sans l’un de ses meilleurs éléments face au Nigéria. «En principe, je reconduirai le même onze sans Atal », avait annoncé en outre le sélectionneur national, jeudi dernier en conférence de presse.

Youcef Atal devrait s’astreindre à un repos de quatre à cinq semaines, sans avoir à passer sur le billard. Le virevoltant arrière droit a fait preuve de résignation face au coup du destin au moment d’accueillir le verdict. Ainsi, dans un message à ses fans, le Niçois a tenu à remercier tous ceux qui l’ont soutenu. «Hamdoulah, c’est le mektoub. Ce n’est pas facile d’arrêter la CAN à ce niveau », a-t-il posté sur sa page facebook tout en remerciant «les supporters pour leur soutien». Aussi, Atal a assuré avoir «totalement confiance en ses partenaires qui vont encore se battre jusqu’au dernier moment». «Inch’Allah, on va rendre tout le peuple algérien fier», a-t-il dit encore.

Pour suppléer la défection de Youcef Atal, Djamel Belmadi devra reconduire en principe Mehdi Zeffane. C’est le choix le plus logique, l’arrière droit du Stade Rennais étant la doublure déclarée du Niçois.

Amar B.