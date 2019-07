Ce soir à 20h, l’Algérie face au Nigeria : le rêve jusqu’au bout

La sélection nationale de football, auteur d'un parcours remarquable dans cette 31e édition de la CAN, n'est plus qu'à un pas seulement de la finale de la prestigieuse compétition continentale.

La troisième de son histoire. Sur son chemin, une vielle connaissance ; un géant du continent africain, en l'occurrence le Nigeria. Un adversaire contre qui les Verts ont perdu leur première finale de la CAN à Lagos en 1980 (3-0), avant de prendre leur revanche dix ans plus tard à Alger (1-0). La rencontre aura lieu ce soir, à 20h00, au grand stade du Caire.

Cette finale avant terme, entre deux grandes équipes qui ont soif de vaincre, s'annonce passionnante et très difficile. Les Super Eagles n'ont plus participé à la phase finale de la coupe d'Afrique des nations depuis leur dernier sacre en 2013 face au Burkina Faso. Tout le pays est mobilisé derrière les poulains du technicien allemand, Gernot Rohr. En plus des bonus proposés par de nombreux citoyens, les hommes d'affaires du pays ont voulu apporter aussi leurs contributions. En effet, les coéquipiers de Musa seront bien récompensés en cas de succès face à l'Algérie. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique et le magnat du pétrole Femi Otedola ont promis de donner respectivement 50.000 et 25.000 dollars pour chaque but inscrit. Par ailleurs le président de la Fédération Nigériane, Amaju Pinnick a déjà signé un cheque de 72.000 dollars pour chaque joueur à l'issue de la victoire face à l'Afrique du Sud en quart de finale. Il promet de faire encore plus si la sélection passe en finale. C'est dire l'engouement des Nigérians pour cette CAN 2019. Les Nigérians savent cependant que ça ne sera pas une mince affaire de passer l'accueil des Verts. "ça ne sera pas un match facile. On s'attend à beaucoup d'adversité de la part des Algériens, qui réalise un bon parcours jusque là. Néanmoins, je peux vous dire que mes joueurs ne lâcheront rien, comme à leur habitude", a déclaré le coach du Nigéria, la veille de cette confrontation.

Dans le camp algérien, la motivation ne se compte pas en dollars, les joueurs veulent tout simplement faire honneur au drapeau. Les coéquipiers de Mahrez, fiers de porter les couleurs nationales, veulent donner de la joie au peuple, notamment aux nombreux supporteurs qui ont fait le déplacement en Egypte pour soutenir leur sélection. Ne jurant que par la victoire, les Verts promettent de se donner à fond, comme cela fut le cas depuis l'entame de cette aventure, et de se battre jusqu'au bout comme lors du dernier match face à la Côte d'Ivoire. Le seul souci des protégés de Djamel Belmadi reste la fatigue. En effet, les Algériens ont eu un jour de repos en moins que leurs futurs adversaires. Ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on sait que les Verts devront enchainer 72 heures seulement après leur quart de finale. L'équipe à d'ailleurs entamé le travail de récupération le soir même du match face aux Ivoiriens. «Les joueurs ont laissé beaucoup de forces dans cette partie. Il va falloir bien se reposer, avant le match de demi-finale face au Nigéria, qui ne sera pas facile non plus. Nous allons d'ailleurs entamer le travail de récupération dés ce soir pour être prêts», a déclaré le coach national après la qualification de son team. Pour cette confrontation, ou il faudra encore être présent physiquement, le sélectionneur national pourra compter sur l'ensemble de ses élément, à l'exception du latéral droit de l'OGC Nice Attal, sorti sur blessure lors du dernier match.

Rédha M.