Belmadi : « La blessure d’Atal, seul point noir »

«Le match était très difficile aujourd'hui (jeudi), avec une équipe de Côte d'Ivoire, compacte, organisée, qui attendait un faux-pas de notre part. On a assez dominé ce match à mon avis. On a eu des occasions de faire le break, on ne l'a pas fait. C'était le souci... Mais «in fine» je vais retenir la victoire. Se qualifier pour les demies contre la Côte d'Ivoire, c'est une énorme satisfaction. (À propos de la séance de tirs aux buts et la blessure de Youcef Atal) C'était un match à tension, le scénario des pénalties était plein de suspense. A côté de moi, il y avait Youcef Atal, un gamin tellement généreux, humainement magnifique, avec beaucoup d'enthousiasme... Le voir assis à côté de moi, ne pas pouvoir tirer, souffrir et pleurer parce qu'il a l'épaule en vrac, si là on ne réagit pas, on n'est pas humain ! Je suis humain, je peux pleurer aussi. Une grosse pensée pour lui en tout cas, je ne vais pas me soustraire au staff médical mais je pense qu'on se dirige vers la fin (du tournoi pour lui). C'est le seul point noir de ce soir. Un joueur comme ça méritait d'aller au bout ou au moins d'aller à la prochaine bataille contre le Nigeria.»