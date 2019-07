Après la victoire sur la Côte d’Ivoire, les Verts en demi-finale : L’Algérie, déterminée

La sélection nationale accède au carré d'or, après avoir disposé, jeudi à Suez, de son homologue ivoirienne. Cela n'était plus arrivé depuis l'édition de 2010 en Angola. Les coéquipiers de Mahrez ont arraché leur qualification, à l'issue de la séance de tirs au but. Au terme du temps réglementaire et des prolongations, les deux teams n'ont pas réussi à se départager. Le score s'était achevé sur un score de parité d’un but partout.

«Face à un coriace adversaire, les protégés de Belmadi ont réalisé un math d'hommes. Tant bien que mal, les Verts ont répondu présent au jeu musclé proposé par des Eléphants déterminés."On savait que l'adversaire allait évoluer avec un bloc équipe bas, en musclant le jeu. On s'attendait à un match difficile où l'adversaire nous attendait et allait profiter de nos erreurs. Je suis satisfait du rendement de mes joueurs qui ont répondu présent au combat», a déclaré Belmadi, visiblement content et soulagé, à la fin de la rencontre. De son coté, le coach Camara s'est montré déçu. «C'est pratiquement notre meilleur match depuis le début du tournoi. On a su élever notre niveau pour être à la hauteur de notre adversaire et surtout être présent dans les duels au milieu du terrain. On savait que ça allait être un match difficile face à une bonne équipe algérienne, qui faisait un parcours sans faute jusque là. Malheureusement cela n'a pas suffit. On n'a pas perdu à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, mais on a été éliminé aux tirs aux buts" , a-t-il déclaré. Contrairement à leurs précédentes sorties, les camarades de Zaha ont évolué avec leur vrai visage, dans cette partie marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu, et dominée par ailleurs par l'aspect tactique. Ils étaient les premiers à se mettre en évidence, d'ailleurs. 6', Gradel alerte une première fois M'Bolhi. Son tir croisé est repoussé par le poteau, après avoir légèrement été dévié par le gardien algérien. La réaction du onze national n'a pas tardé à arriver. 15', après une chevauchée dans la défense adverse, Mahrez voit son tir passé tout près du cadre. 20', Feghouli donne l'avantage aux Algériens. En plein axe, le milieu offensif du club turc de Galatsaray FC reprend superbement le centre de Bensebaini. Les joueurs algériens ont par la suite fait face aux assauts des Ivoiriens. Juste avant la pause, M'Bolhi est contraint de se coucher pour bloquer le tir de Gradel. De retour des vestiaires, les camarades de Mahrez avaient l'opportunité de tuer le match. 46', Bounedjah est fauché dans la surface par le portier. Il se charge lui même d'exécuter la sentence, mais son tir est complètement raté. Dans la foulée, Kodjia lui répond. Le tir de l'avant-centre ivoirien est magnifiquement écarté par un M'bolhi des grands jours. Les Algériens continuent de développer un football plutôt offensif, face à une équipe qui durcit de plus en plus son jeu. 59', le tir de Belaili au second poteau a failli faire mouche. 60', le heauding de Bounedjah est bien capté par Gbohouo. 61', sur un contre furtif, les protégés de Camara parviennent à remettre les pendules à l'heure. Zaha récupère une balle au centre du terrain, avant de solliciter son coéquipier Kodjia sur le coté gauche. Ce dernier passe en revu la défense algérienne pour tromper ensuite M'bolhi d'un tir à ras de terre au second poteau. C'est le premier but encaissé par l'EN dans cette compétition. Après cette égalisation, les joueurs de Belmadi ont repris les choses en main, en se procurant de nombreuses occasions. Ils ont cependant manqué d'efficacité à l'approche de la surface. 66', idéalement servi par Belaili, Bounedjah échoue lamentablement face au gardien. 70', le tir de Mahrez est sorti sur la ligne par le latéral droit ivoirien Bagayoko, alors que

Gbohouo était battu. 77', le tir de Belaili passe à peine sur la transversale. Lors des prolongation, les Verts n'ont pas réussi à faire la différence, non plus, face à une équipe bien regroupée derrière. 102', le tir de Guedioura est bloqué en deux temps par le portier. 110', le heading de Slimani est bien capté par le gardien du TP Mazembé. 120', le coup franc de Deflort effleure le poteau gauche Gbohouo. Au bout du suspens, les Algériens s'imposent tout de même à l'issue de la séance des tirs aux buts (3-4).

En demi-finale, les Verts seront confrontés au Supers Eagles du Nigéria. La rencontre aura lieu demain à 20h00, au grand stade du Caire.

