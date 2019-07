L’Algérie en fête

Annaba

Joie, klaxons, youyous…

Une ambiance exceptionnelle a suivi la qualification des Fennecs. Des scènes de joie et de liesse saluant l’exploit des Verts face à la redoutable et une des meilleures équipes du continent, ont été visibles un peu partout à Annaba comme dans les villages et les coins les plus reculés de la région ; dans les contrées isolées à El Eulma comme à Chetaibi ou Seraidi, les gens, tous âges confondus, exprimaient leur joie et leur total soutien aux verts. Mais, c’est dans les grandes artères de Annaba que l’ambiance a été la plus intense dès le coup de sifflet final mettant fin à la confrontation des deux équipes avec la victoire des Fennecs. Cris de joie, klaxons, One Two, three viva l’Algérie, fusaient de tous les coins de la ville des jujubes, a l’instar des youyous des balcons des immeubles du cours de la révolution.

C’était vraiment la grande fête, rappelant un certain 5 juillet 1962. Il faut dire avant le match, vers 16 heures, les rues étaient totalement vides. Les gens sont rentrés chez eux pour suivre le match, d’autres ont préféré les cafés, les salles de cinéma, les écrans géants implantés sur le parvis du théâtre régional Azzedine Medjoubi, et l’esplanade de l’hôtel l’Orient pour suivre la chaude empoignade. Jeudi, le Cours de la révolution était quasiment acquis au large public composé essentiellement des jeunes, des familles et de la gent féminine qui a marqué sa présence avec force pour soutenir les Vert.

B. Guetmi

