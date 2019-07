Marches populaires : mise en œuvre de réformes profondes

Oran

Une Algérie libre et démocratique

Le slogan «Djazair Horra démocratiaya» a retenti hier et avec force dans les principales artères de la ville d’Oran traversées par la marche du vendredi qui signe son 21e acte. Les manifestants qui étaient plus nombreux que le vendredi d’avant, ont scandé principalement des mots d’ordre qui revendiquent les valeurs de la démocratie, de la justice sociale et le pouvoir aux mains du peuple à travers notamment l’application des articles 7 et 8 de la Constitution. D’autres revendications exprimées lors des premières semaines ont été fortement reprises, hier, parmi lesquelles «El Chaab yourid Yetnahaw ga3» et «Système dégage», «Ndirouha Djemhouria». Les manifestants ont, aussi, appelé au respect des libertés d’expression et d’opinion et à la construction d’un Etat de droit. Les appels à l’unité nationale pour atteindre les objectifs du hirak étaient aussi au rendez-vous de la manifestation d’hier. «Les Algériens khawa-khawa ne ndirouha Djemhouria» ont scandé les manifestants. Même messages véhiculés par des pancartes et banderoles déployées pendant la marche, appelant à la solidarité nationale et l’union des forces démocratiques dans les quatre coins du pays pour réussir le mouvement de 22 février et la transition démocratique.

A ce propos, la revendication liée à l’instauration d’une période de transition est toujours présente lors des dernières manifestations. Et comme chaque vendredi, de nombreux slogans hostiles à certains responsables considérés par les manifestants comme une continuité du système ont été scandés.

En gros, les Oranais sont descendus en masse pour exprimer leur attachement aux revendications principales du mouvement du 22 février à savoir ; un départ pur et simple du système et de tous ses symboles et ne veulent surtout pas d’un retour en arrière. Comme chaque vendredi, la manifestation a démarré après un bref rassemblement à la place 1er-Novembre (le point de départ habituel de la marche) avant d’emprunter son itinéraire classique qui passe le boulevard Emir Abdelkader et la rue Larbi Ben M’hidi, le rond-point de la wilaya et le retour par le Front de mer.

A. S.

