Commentaire : Défi relevé, challenge réussi

La consommation de l’énergie électrique a atteint des pics ces derniers jours en raison de fortes chaleurs ressenties à travers le territoire national. Cette canicule a eu comme conséquence directe une forte utilisation de la climatisation de manière ininterrompue pour faire face à cette situation climatique. Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, qui s’est rendu au siège de l'opérateur du système électrique, situé à Gué de Constantine, Alger, a reçu à l’occasion des détails et des explications sur cette question. Chiffres à l’appui, les responsables de cet organisme ont largement expliqué cette tendance haussière en matière de consommation d’énergie électrique atteignant des taux rarement enregistrés. Cette situation conduit automatiquement à puiser dans les réserves de manière exceptionnelle pour faire face aux conséquences d’une sur-utilisation de l’électricité. Cette réserve constitue en soi une assurance et une garantie énergétique pour éviter le recours aux délestages opérés de manière systématique et fréquente comme ce fut le cas il y a quelques années. Le recours à ce procédé abandonné n’est qu’un mauvais souvenir grâce aux capacités actuelles de production de l’électricité auxquelles il faut ajouter les réserves cumulées en la matière.

Même si les conditions climatiques particulièrement sévères risquent fort de s’installer durablement, les prévisions et les projections restent optimistes et les réserves actuelles sont suffisamment importantes pour parer à toute éventualité en termes d’utilisation de l’énergie électrique à travers le territoire national. Cette capacité de production et d’approvisionnement en énergie électrique dont dispose Sonelgaz, est le fruit d’importants investissements réalisés dans le secteur. C’est ce qu’a tenu d’ailleurs à rappeler, à juste titre, le ministre de l’Energie, lors de sa visite au siège de l’opérateur de l’énergie électrique. A propos justement des réalisations dans ce secteur, le ministre a révélé au passage qu’«une capacité de 20.000 MW est déjà installée avec 30.000 km de lignes moyenne et haute tension, 345 transformateurs, ainsi que 21.000 km de lignes de transport de gaz». Ce sont ces réalisations entre autres qui permettent aujourd’hui de satisfaire la demande nationale de plus en plus croissante, notamment durant cette période de l’année. Ces importants efforts déployés pour assurer une meilleure prestation et un approvisionnement régulier et sans interruption en matière d’électricité doivent être accompagnés par une compréhension et un sens civique des citoyens pour l’intérêt de tous. L’utilisation rationnelle de l’électricité doit être la règle pour préserver cette énergie et éviter ainsi le recours constant et fréquent aux réserves constituées. Un programme de sensibilisation en direction des citoyens et surtout des consommateurs est nécessaire pour les sensibiliser sur la culture de l’économie de l’énergie électrique et les inviter à éviter surtout les gaspillages et la surconsommation inutile pour préserver cette énergie précieuse. Cet axe de sensibilisation est aussi important que celui des investissements constamment engagés pour augmenter les capacités de production et accroître par ailleurs les réserves en la matière.

Le programme de renforcement des infrastructures énergétiques se poursuit chaque année pour augmenter le volume de production et assurer un approvisionnement, régulier et de qualité, des clients et des consommateurs. Outre les investissements engagés pour l’installation de nouvelles centrales et autres structures de production, la Sonelgaz, qui veille sur la permanence du service public, procède de manière continue à la maintenance des moyens de production de l’énergie électrique. Ces opérations permettent aujourd’hui de satisfaire la demande nationale de plus en plus croissante en cette période des grandes chaleurs. A cela, il faut ajouter que l’alimentation des consommateurs se fait sans incident, sans coupure ni délestage qui tranche avec les années passées. Ce qui est en soi un résultat encourageant et un bond qualitatif à relever et à mettre à l’actif de Sonelgaz.

M. Oumalek