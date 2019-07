Algérie - Yémen : Examen de la coopération dans la formation professionnelle

Le renforcement de la coopération algéro-yéménite dans le domaine de la formation professionnelle a été évoqué, jeudi dernier à Alger, lors d'un entretien entre le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Belkhir Dadamoussa, et l'ambassadeur du Yémen, Ali Mohamed Aloui Abdellah El Yazidi. Les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays et ont convenu de "la nécessité d'intensifier les échanges et le partenariat dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels". L'ambassadeur a tenu à remercier, à cette occasion, le gouvernement algérien pour "l'appui et l'intérêt qu'il a toujours marqué, en matière d'assistance technique, en direction de l'appareil de formation yéménite et qui s'est manifesté notamment par l'octroi de bourses de formation professionnelle et un appui en matière d'ingénierie pédagogique". De son côté, M. Belkhir a "réaffirmé, la disponibilité de son département ministériel à appuyer la modernisation de l'appareil de formation professionnelle du Yémen". A cette occasion, les deux parties ont convenu de "relancer la coopération dans le domaine de la formation professionnelle sur de nouvelles bases en privilégiant notamment l'actualisation du code juridique, l'appui à la formation de formateurs, et l'octroi de bourses de formation".