Lutte contre le terrorisme : De nouvelles victoires

Arrestation de 7 éléments de soutien à Tébessa et Khenchela

Des détachements de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté, le 10 juillet, à Tébessa et Khenchela (5e Région militaire), sept éléments de soutien aux groupes terroristes". Dans le même contexte, un détachement de l’ANP "a détruit, à Beni Fedhala, Batna (5e RM), trois bombes artisanales et deux casemates", tandis qu’un autre détachement "a détruit une bombe artisanale à Blida (1re RM"). D’autres détachements "ont appréhendé à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam (6e RM), neuf orpailleurs et saisi quatre véhicules et divers matériels, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Aïn Témouchent et Tébessa (5e RM), huit narcotrafiquants et saisi 9 kilos de kif traité". En outre, "2.326 comprimés psychotropes ont été saisis à Bejaia (5e RM)". D'autres éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Skikda (5e RM), un individu en possession de 41 kilos d’or.

Découverte d’une cache à In-Guezzam

Un détachement de l'ANP a découvert, le 13 juillet près des frontières sud à In Guezzam / 6e Région militaire, une cache d'armes et de munitions.

Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar : 2 éléments de soutien arrêtés

Des détachements de l’ANP ont appréhendé 14 orpailleurs et saisi 6 véhicules tout-terrain et divers matériels. D’autres détachements ont arrêté à Ouargla / 4e RM deux narcotrafiquants et saisi 2.581 comprimés psychotropes et un véhicule, tandis que 3.429 litres de carburant ont été saisis à Souk Ahras, Tébessa et Taref / 5e RM.

Par ailleurs, des détachements de l’ANP et les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 22 immigrants clandestins à Tlemcen et Ain Témouchent / 2e RM et Tébessa / 5e RM.