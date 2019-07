Portes ouvertes sur la Gendarmerie nationale à Béjaïa : Plus près du citoyen

Le commandement du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Béjaïa a organisé, mercredi et jeudi derniers, des journées portes ouvertes au siège de la bibliothèque municipale de la lecture publique, en présence des autorités civiles et militaires, des directeurs de l’exécutif et des chefs de compagnies de gendarmerie.

A l’ouverture de ces journées, le colonel Ababsia Rédha, commandant du groupement territorial de Bejaia, a souligné «le rôle important que revêt l’institution par ses hautes compétences, son savoir-faire technologique et son potentiel humain dans l’accomplissement de sa noble mission et qui enregistre sur le terrain des résultats positifs grâce aux différentes actions réalisées par des hommes compétents et professionnels». Le colonel Ababsia dira que «cette manifestation, organisée chaque année pour évaluer les activités du corps, partie intégrante de l’ANP, assume pleinement sa mission en veillant à l’application et au respect des lois de la République, à travers une couverture de tout le territoire. La gendarmerie coordonne ses actions avec tous les autres services de sécurité dans le cadre de la mission qui lui est dévolue». Le commandant du groupement a tenu à rendre hommage au défunt Saou Abdelkader, chef de brigade de gendarmerie de l’Akfadou, décédé dans l’exercice de ses fonctions en honorant sa famille. Le commandant Chellia Fouad, chargé de la communication au niveau du groupement, a souligné que l’objectif de cette manifestation est de rapprocher le citoyen de la gendarmerie et de lui faire connaître ses missions et ses activités, mais aussi le sensibiliser sur les dangers de la route qui endeuillent chaque jour des familles. Les autorités ont ensuite visité les différents stands avec les états statistiques des activités où des explications et démonstrations leur ont été fournies sur les activités de chaque brigade spécialisée. Ces journées ont attiré un grand nombre de visiteurs, notamment des jeunes venus s’enquérir des conditions de recrutement. Mustapha Laouer