Journée africaine de lutte contre la corruption : Recouvrer les avoirs illicites

Des dizaines d’affaires de corruption ont défrayé la chronique ces derniers mois. L’opinion publique s’est retrouvée perplexe quant à l’ampleur des scandales qui ont éclaboussé des dizaines d’hommes d’affaires, des personnalités politiques et de hauts fonctionnaires d’Etat, et le retentissement médiatique des affaires traitées par la justice, n’est pas en passe de faiblir.

Maintenant que les filets de la justice ont rattrapé les corrompus, la problématique du «recouvrement des avoirs» se pose avec acuité. Et c’est ce qui a représenté le thème d’une journée d’étude organisée, jeudi, par l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC) et qui s’est déroulée au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal, à Alger.

S’exprimant à cette occasion le président de cette instance, Tarek Kour, a déclaré que «la préparation des meilleures conditions pour le décollage économique exige au préalable une œuvre de restructuration globale, visant à assainir l’environnement de tous les obstacles et inconvénients entravant la réalisation des objectif du développement».

Evoquant «les transformations cruciales dans la structure de l’Etat», en cette période charnière, le président de l’ONPLC, a soutenu que «la priorité exige de réactiver les mécanismes de lutte contre la corruption, de démanteler ses réseaux et composantes, ainsi que le dessèchement de ses ressources».

Sur l’ONPLC, M. Kour affirme que celui-ci joue «un rôle d’impulsion, de coordination et d’élaboration d’outils et d’études à l’usage des pouvoirs publics», avant d’ajouter que «les autorités veillent à ce que les corrompus soient contraints de rendre compte quels que soient leurs postes dans les hiérarchies institutionnelles, politiques ou sociales».

En insistant sur «la responsabilité collective» dans le processus de lutte contre la corruption, le président de l’ONPLC, a appelé les législateurs «à revoir et à amender la loi 01-06 relative à la lutte et à la prévention contre la corruption, car le cadre juridique «devrait être constamment ajusté à l’évolution des situations», a-t-il estimé.

Celui-ci a par ailleurs affirmé que son organe travaille à la préparation d’un projet de loi «en vue de proposer les outils d’une politique nationale globale et multisectorielle pour la prévention contre la corruption». Il s’agira aussi d’assainir les institutions du pays de ce fléau qui a gangrené l’administration et porté atteinte à l’économie nationale.

Evoquant la difficulté d’estimer le volume des fonds détournés vers l’étranger, qui font actuellement l’objet d’affaires instruites au niveau de la justice, lors d’une conférence de presse en marge de cette rencontre, M. Kour avance, «ces dossiers présentés à la justice sont secrets» et qu’il est impossible actuellement d’estimer ces fonds. La récupération des fonds transférés à l’étranger qui reviennent à l’Etat «est entravée par de nombreux obstacles», a-t-il ajouté.

« Les sommes drainées hors du continent par diverses formes de corruption représentent environ 25% du PIB moyen de l’Afrique. »

Toutefois, «tous les efforts consentis restent insuffisants si nous ne parvenons pas à priver les corrompus des revenus des délits commis à l’encontre de leur pays et à les récupérer pour les réinjecter dans l’économie nationale».

Intervenant à son tour, le directeur général Afrique au ministère des Affaires étrangères, Sofiane Mimouni, a affirmé, quant à lui, que «même si aucune région dans le monde n’échappe au détournement de fonds issus de la corruption, ce phénomène est beaucoup plus catastrophique pour les pays africains, au vu de son impact négatif sur l’investissement et le développement», soulignant, à cet égard, la nécessité pour le continent de «revoir ses mécanismes de lutte contre ce fléau en vue de leur conférer davantage d’efficacité».

Pour le renforcement de la lutte et de la prévention contre ce fléau, M. Mimouni suggère de réfléchir, au niveau africain, à la «numérisation de trois secteurs principaux à savoir, les banques, les douanes et le commerce extérieur».

Il a plaidé, en outre, pour «l’activation des mécanismes judiciaires dans le cadre d’une action multilatérale permettant de parvenir à des solutions pratiques pour le recouvrement des avoirs le plus rapidement possible», notant que «les systèmes juridiques nationaux omettent souvent ce volet».

Evoquant des restrictions imposées par les partenaires, sous forme de principes à respecter comme les droits individuels et le secret bancaire, M. Mimouni estime que de tels aspects méritent d’être reconsidérés.

De son côté, l’expert Nabil Hattali — l’un des représentants de l’Algérie lors des négociations, entre 2002-2003, relatives à la Convention des Nations unies contre la corruption — a évoqué les différentes entraves entachant ce document, notamment en son article 51. «Nous avons rencontré une grande résistance de la part des pays du Nord quant aux mesures liées au droit des pays d’origine à récupérer leurs avoirs», a-t-il précisé ajoutant que l’Algérie a pu néanmoins imposer son approche.

Il a rappelé, dans ce sens, que «l’approche algérienne avait recueilli l’adhésion de plusieurs pays, notamment arabes et africains, alors que 38 autres s’y sont opposés», précisant que «la majorité de ces pays constitue une destination privilégiée pour le détournement de fonds».

De son côté, le président de l’association des autorités Anti-Corruption d’Afrique (l’AAACA) Emmanuel Ollita Ondongo, a fait le triste constat que l’Afrique subit des pertes estimées à hauteur de 148 milliards de dollars par an des faits de corruption : «le continent assiste impuissant à la dilapidation de ses richesses», et de poursuivre que «ces sommes sont drainées hors du continent par diverses formes de corruption, ce qui représente environ 25% du PIB moyen de l’Afrique».

L’Afrique à la traîne, l’Algérie, un pas en avant

Expliquant que le slogan adopté cette année pour la célébration de la journée africaine de Lutte contre la corruption «vers une position africaine commune sur le recouvrement des avoirs» est ce qui doit pousser à adopter des stratégies de collaboration car «l’objectif à nous tous, est d’assainir la gestion de nos économies pour optimiser la gouvernance».

Soulignant l’existence du cadre juridique dans la plupart des pays africains, il a toutefois déploré «la faiblesse» de l’application en raison «d’une justice non seulement non indépendante mais confrontée, elle-même, à la corruption».

M. Ollita Ondongo milite pour «un continent dans lequel les États, les entreprises, la société civile et les individus dans leur quotidien seraient épargnés par la corruption sous toutes ses formes».

C’est pourquoi, explique-t-il l’AAACA «a pour vocation de promouvoir et de faciliter la coopération mutuelle entre les Etats pour prévenir, détecter, enquêter, recueillir et fournir des preuves pour des procédures judiciaires et la répression de la corruption et des infractions assimilées fait partie intégrante de ces institutions et constitue pour les pays africains «une arme pour le redressement de leurs économies et la bonne gouvernance». Le président de l’AAACA a conclu en suggérant au Sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine «de se pencher sur l’instauration d’une taxe anti-corruption sur toute transaction financière transfrontalière».

Il est intéressant à signaler qu’en Afrique subsaharienne, figure de mauvais élèves en la matière, si l’on en croit l’Indice de perception de la corruption (IPC) publié chaque année par Transparency International (TI). Selon l’ONG, l’IPC «présente cette année un tableau bien sombre de l’Afrique» : ainsi, «seuls 8 pays, sur 49, obtiennent un score supérieur à 43 sur les 100 points que compte l’Indice. Malgré l’engagement pris par les dirigeants africains de faire de 2018 l’Année africaine de lutte contre la corruption, les avancées concrètes se font encore attendre». «Avec un score moyen d’à peine 32, poursuit le site Internet de l’organisation, l’Afrique subsaharienne est la région la moins bien notée». Un long chemin reste encore à parcourir pour le continent noir.

En Algérie, le gouvernement a approuvé mercredi dernier, le projet de loi modifiant et complétant le code de procédure pénale, visant à lever les restrictions au travail de la police judiciaire de l’armée.

Le projet de loi, qui donne à la police judiciaire de l’ANP, des pouvoirs plus étendus dans la lutte contre la corruption, permettra d’ouvrir des enquêtes sur les faits de corruption au niveau des compagnies publiques, sans attendre qu’une plainte soit déposée par leurs conseils d’administration.

Des recommandations en adéquation avec la réalité des pays du continent

C’est justement dans cet ordre d’idées, qu’a été prise la décision de lutter contre ce phénomène sans passer par les lenteurs et lourdeurs bureaucratiques. Les participants à cette journée ont mis en avant dans leurs recommandations ayant sanctionné leurs travaux, la nécessité de procéder à la création d’une Agence pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués ainsi que d’un Comité national de suivi et de coordination des opérations de saisie.

Cette Agence nationale proposée est un organisme de gestion et d’assistance juridique et pratique à l’ensemble des juridictions. Elle peut être mandatée pour assurer le suivi et l’exécution des demandes d’entraide pénale sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Pour ce qui est du Comité national d’animation, celui-ci sera chargé du suivi et de la coordination des opérations de saisie, de gel, de confiscation et de recouvrement des avoirs criminels au niveau national et à l’échelle internationale.

Ce Comité pourrait regrouper notamment les secteurs de la Justice, des Finances, de la Défense nationale, des Affaires étrangères, l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, et la Banque d’Algérie.

Par ailleurs, la rencontre a recommandé la généralisation des NTIC, notamment dans les banques, les douanes et les services fiscaux et appelé à la création d’une plateforme électronique d’identification des avoirs criminels et à l’élaboration d’un guide pratique qui porte sur les procédures de saisie, de gel, de confiscation et de recouvrement des avoirs criminels, destiné à l’ensemble des intervenants, notamment les juges d’instruction, les procureurs de la République, la police et la gendarmerie en charge des dossiers de recouvrement des avoirs illicites.

Les participants ont, en outre, appelé à recourir à l’assistance informelle qui est procurée par la voie des relations de confiance avec l’autorité étrangère en charge du gel, de la saisie et du recouvrement des avoirs criminels.

Sur le plan opérationnel et technique, il a été souligné la nécessité d’«adopter et mettre en place des plans d’action stratégiques de recouvrement des avoirs criminels».

Ces stratégies «devraient contenir des mécanismes de suivi des procédures en cours et de leurs résultats».

«Une importance particulière devrait être accordée à la formation des personnes compétentes et leur spécialisation dans la préparation, la gestion et le suivi des dossiers de recouvrement des avoirs criminels aux niveaux national et international».

Il a été recommandé, dans ce cadre, la «mise en place des procédures opérationnelles afin d’instaurer la confiance mutuelle et d’améliorer la communication directe avec les partenaires étrangers en charge des demandes de recouvrement des avoirs criminels».

Les recommandations ont porté, également, sur la nécessité de «désigner le point focal au ministère de la Justice chargé des contacts directs avec les autorités compétentes des pays étrangers en charge de la coopération et de l’entraide judiciaire notamment du recouvrement des avoirs criminels».

Sur le plan législatif, il a été notamment recommandé de modifier et compléter l’article 15 du Code pénal relatif à la confiscation des biens pour donner davantage de clarté et de précision à cette disposition, ainsi que l’article 50 de la loi anti-corruption (n° 06-01 du 20 février 2006) et prévoir que la confiscation devienne obligatoire en cas de condamnation pour ce délit.

Soulignons à la fin que cette journée d’étude, qui a coïncidé avec la commémoration de la journée africaine de Lutte contre la corruption, célébrée le 11 juillet, a vu la signature d’une convention de coopération entre l’Instance nationale de lutte contre la corruption et son homologue tunisienne en vue de renforcer les moyens de lutte contre ce fléau au niveau bilatéral.

Tahar Kaïdi