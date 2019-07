Affaires KIA et SOVAC : Plusieurs charges retenues contre Ouyahia

Dilapidation de deniers publics, corruption en matière de passation de marchés publics et abus de fonction sont les principales charges retenues contre l'ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia qui a comparu, jeudi, devant le Conseiller instructeur près la Cour suprême pour son implication dans les affaires de Mourad Oulmi (Sovac) et Hacène Arbaoui (KIA), a indiqué jeudi un communiqué du procureur général près la Cour suprême.

«Le Conseiller instructeur près la Cour suprême a auditionné, jeudi, M. Ahmed Ouyahia dans les affaires de Mourad Oulmi (Sovac) et Hacène Arbaoui (KIA), poursuivi pour octroi d'indus avantages à autrui lors de la passation d'un marché en violation des dispositions législatives et organisationnelles en vigueur, abus de fonction par un agent public en violation des dispositions législatives, conflit d'intérêts, corruption en matière de passation de marchés publics et dilapidation de deniers publics», précise le communiqué.

Le Conseiller instructeur a ordonné «le placement du mis en cause en détention provisoire dans le cadre de ces deux affaires», sachant que Ahmed Ouyahia se trouve en détention provisoire à la prison d'El Harrach pour son implication dans d'autres affaires de corruption», conclut la même source.