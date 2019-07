Réunion du Gouvernement : Faire face aux défis économiques et sécuritaires

- Renforcement du système législatif en matière de lutte contre les différentes formes de criminalité.

- Poursuivre la réalisation des projets susceptibles d'enregistrer des perturbations en raison de mesures conservatoires.

D’une main de fer, le Premier ministre Nourredine Bedoui vient remettre de l’ordre dans le domaine de la production céréalière, plus particulièrement la filière du blé où il a été constaté de graves dépassements.

Présidant mercredi dernier une réunion du gouvernement, il a en effet, décidé la fermeture de 45 minoteries pour fausses déclarations sur leur capacité de production et surfacturation. Ce sont là, en effet, des subterfuges auxquels avaient recours les gestionnaires des ces unités pour «bénéficier de quotas supplémentaires de blé tendre subventionné par l’Etat» lit- on dans le compte rendu de la réunion sur le portail du Premier ministère. De tels dérapages d’un impact néfaste non seulement en terme d’approvisionnement du marché national en blé mais aussi en matière de rationalisation des importations dans ce domaine, et de préservation des réserves de changes ont été démasqués à la suite d’un audit effectué par le comité de travail relevant du ministère des Finances. Face à de telles dérives rapportées par le ministre des Finances, la réaction d’une fermeté absolue du Premier ministre ne s’est pas fait attendre. Outre la fermeture de 45 minoteries, M. Bedoui a décidé de la suspension du directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et de poursuites judiciaires à l’encontre de ces minoteries. Ces décisions traduisent la détermination réitérée du gouvernement de ne pas tolérer, d’une part ce genre de dépassement et de veiller, d’autre part, à garantir l’approvisionnement du marché national en blé. Tout en appelant le comité chargé de l’audit à poursuivre son travail et à élaborer un rapport exhaustif , il a également exigé de cette instance de s’enquérir des raisons du retard enregistré dans la réalisation de structures de stockage relevant de l’OAIC.

Entreprise touchés par les mesures conservatoires de la justice : Les engagements contractuels seront tenus

Les entreprises économiques touchées par les mesures conservatoires, c’est-à-dire celles appartenant aux hommes d’affaires poursuivis pour des faits de corruption et incarcérés à la prison d’El Harrach, ont été au menu de la réunion. A cet effet, et dans un second exposé du ministre des Finances, il est fait état des résultats du travail effectué par le comité de veille interministériel chargé du suivi des activités économiques et des projets susceptibles d’enregistrer des perturbations en raison des mesures conservatoires citées plus haut.

A ce propos, le Premier ministre a mis en avant la détermination du gouvernement à poursuivre la réalisation de l’ensemble des projets publics concernés, à respecter tout les engagements, notamment avec les partenaires étrangers, conformément à la loi, et à activer toutes les procédures en vigueur pour amener les entreprises à tenir leur engagements contractuels. M. Bedoui a ainsi chargé tous les secteurs concernés de veiller à l’épuisement des toutes les solutions juridiques pour la régularisation des situations des travaux dues afin de préserver les droits des travailleurs. Le durcissement de la lutte contre la corruption et le détournement de deniers ont constitué également le chapitre examiné lors de cette réunion du gouvernement où il a été question de l’adoption de nouveau projet de loi modifiant et complétant le code de procédure pénale initié dans le cadre du renforcement du système législatif en matière de lutte contre les différentes formes de criminalité.

Lutte contre la corruption : plus de prérogatives pour les officiers de police judiciaires

Présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le nouveau projet de loi vise la levée des entraves à l’action de la police judiciaire et l’abrogation des dispositions ayant eu un impact négatif sur la mise en mouvement de l’action publique, notamment à travers l’abrogation des dispositions portant sur l’engagement de toute action publique à l’encontre des dirigeants des entreprises publiques économiques et à la plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise.

Ainsi, et en vertu des amendements contenus dans le nouveau projet de loi adopté, les officiers de police judiciaire pourront exercer leur mission sans condition d’habilitation délivrée par le procureur général compétent et leurs prérogatives en matière de recherche et d’investigation sont de ce fait élargies à toutes les affaires prévues par les législations pénales nationales. Outre le renforcement de la réglementation sur la lutte contre la corruption et la nécessité réitérée par le Premier ministre d’optimiser la protection des deniers publics, le gouvernement s’est attelé également au fléau de l’immigration clandestine. En ce sens et dans un exposé du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, la persistance des flux migratoires vers d’Algérie et ses conséquences sur la sécurité et la stabilité du pays ont été évoquées au même titre que la stratégie mise en place par l’Etat pour y faire face dans le cadre du respect rigoureux des droits de l’Homme. Dans son intervention concernant ce dossier sensible, le Premier ministre a salué les efforts consentis par tous les intervenants en matière de lutte contre l’immigration clandestine et ses menaces, à leur tête les éléments de l’ANP stationnés aux frontières et les autres corps de sécurité.

Programmes de développement additifs pour les régions frontalières du Sud

Il mettra aussi l’accent sur l’impératif d’un effort de développement accru dans le cadre d’une démarche interministérielle en faveur des régions frontalières du sud à titre de mesure optimale pour réduire l’impact de ce phénomène. En la matière, tous les secteurs ministériels ont été sollicités pour l’élaboration de programmes additifs au profit de ces mêmes régions, plus particulièrement celui de l’Agriculture pour la mise place de mesures incitatives et d’avantages en faveur des filières d’élevage camelin et caprin dans les zones du Grand Sud. La mise en œuvre de ces programmes spéciaux sera confiée à une commission qui sera créée à cet effet par le ministère de l’Intérieur.

D’autres dossiers relatifs à la promotion du partenariat entre la recherche scientifique et les secteurs socio-économiques, notamment la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, tel l’historique musée de Serkadji ont été également examinés lors de la même réunion du gouvernement.

Karim Aoudia