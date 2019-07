El Djeich : La présidentielle pour surmonter la crise

«L'attachement aux solutions légales et constitutionnelles conduisant à l’organisation d’élections présidentielles dans les plus brefs délais permettra à l'Algérie de surmonter la crise conjoncturelle qu’elle traverse», a souligné la revue El-Djeich, dans son dernier numéro. «C'est là une position de principe qui ne saurait, en aucun cas, être remise en cause et une option nécessaire qu’impose une des règles essentielles de la démocratie. Une démarche qui balisera la voie à l’édification de l’Algérie de demain sur des fondements solides, la conduira vers des horizons plus sûrs et qui démontrera, en même temps, ce que le Haut commandement de l’ANP n'a eu de cesse d’affirmer, à savoir qu’il ne nourrissait aucune ambition politique, contrairement aux assertions tendancieuses et mensongères de certaines voix», souligne l'éditorial du dernier numéro de la revue de l'ANP.

L'éditorial relève, en outre, que «l'ANP continuera d’avancer sur la voie qui mènera à la concrétisation de la volonté populaire, conformément à l'engagement qu’elle a pris d’œuvrer à ce que la crise que traverse le pays soit surmontée afin de renouer avec le processus électoral et s'en remettre aux urnes pour l'élection d'un président de la République et de barrer ainsi la route à ceux qui revendiquent une période de transition qui constitue, à n'en pas douter, un choix aventureux qui n'a d’autre finalité que d’ébranler la stabilité du pays et de le plonger dans des futilités, sources de déviations et d’égarements dont il serait difficile d’en sortir». «Les réalisations, concrétisées jusqu’à présent par notre Commandement, qu’il s’agisse de la lutte contre la corruption, d'accompagner le peuple, de respect de la Constitution ou d'encouragement du dialogue entre toutes les parties, est en lui-même un acte patriotique grandiose qui reflète le souci de l’institution militaire, de son Commandement et de tous les hommes sincères, de barrer la route à tous les +Don Quichotte+ chargés de la mission de proposer des solutions importées et de concrétiser des agendas néfastes enrobés dans des terminologies et expressions douteuses. C'est le vœu de la bande, de ses têtes et de tous ceux qui leur vouent allégeance», indique la revue. Pour El-Djeich, c'est ainsi que se traduit «le souci de l'institution militaire de l'impératif de respecter la Constitution du pays et d'appliquer les lois en vigueur, pour barrer la voie à tous les opportunistes, arrivistes et traîtres qui tentent de brouiller les efforts des fidèles fils de l'Algérie et les empêcher de servir leur patrie, car servir la patrie signifie, incontestablement, l'impératif de faire face aux ennemis de la nation». La revue cite, dans ce sens, les propos soulignés par le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, lors de sa dernière visite à l’Académie militaire de Cherchell, à savoir «les malveillants ne craignent que les hommes de bonne volonté». «En effet, ne font peur aux corrompus que les gens honnêtes, l'alignement du peuple autour de son armée, ainsi que la confiance qu'il voue aux héritiers de la glorieuse ALN», estime El-Djeich, ajoutant que «cette réalité fait peur aux forces du mal, aux agitateurs de l’ombre et les rappelle à leur véritable dimension de groupe de voleurs et de mafieux sans aucun honneur ni dignité, prêts à vendre leur pays pour concrétiser des intérêts étroits et satisfaire leurs maîtres et mentors». Pour la revue, «notre armée ne craint ni ces méthodes ni ces comportements, encore moins les tours de passe-passe, tant qu'elle jouit du soutien du peuple qui a confiance en sa démarche». «Bien que le travail, la sincérité, le dévouement et la loyauté sont la clé du succès et de la victoire, les mercenaires, les serviteurs zélés et autres pêcheurs en eaux troubles se cramponnent à toute bouée qui pourrait leur éviter d’être emportés par cette marée humaine qui se déverse dans les artères de toutes les villes et contrées du pays», affirme El-Djeich. «Notre peuple continuera de préserver son unité, sa cohésion et sa haute conscience des manœuvres et complots ourdis contre lui, malgré les tentatives désespérées d’infiltrer ses marches pacifiques légitimes par une poignée de traîtres qui tentent vainement de semer les graines de la discorde et de la division au sein du peuple uni et de porter atteinte aux valeurs de l’Algérie et de sa glorieuse Révolution», ajoute la même source.

L'éditorial rappelle, enfin, qu'«il incombe aux jeunes générations de notre pays, qui n’ont pas eu à endurer l’enfer de la destruction, qui n’ont pas eu à voir les dommages et les massacres perpétrés par les forces du mal et obscurantistes, d’avoir conscience que le recouvrement de la souveraineté nationale et la liberté dont nous jouissons aujourd’hui n’ont pas été ni un cadeau ni le fait du hasard, encore moins la résultante de concessions faites par quiconque, mais qu’elles ont été le couronnement d’immenses sacrifices consentis par les Chouhada de la Révolution libératrice et des martyrs du devoir national, de la résistance des Moudjahidine de la glorieuse Révolution de Novembre ainsi que des braves éléments de l’ANP à la mémoire desquels nous nous recueillons et auxquels nous rendons hommage en ces festivités commémoratives du 57e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie».