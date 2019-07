Cadres de la nation: La majorité sont intègres et dévoués

Le lancement d'un processus de transformation réelle de l'économie nationale passe par l'instauration d'un climat politique favorable, nécessitant avant tout l'organisation d'une élection présidentielle libre et indépendante, a estimé l'économiste, Abdelouahab Rezig.

«C'est surtout parce qu'il devient urgent de mettre en œuvre un processus de diversification de réformes structurelles dans différentes domaines, qu'il est souhaitable de réunir, le plus tôt possible, les conditions de préparation et d'organisation d'une première élection libre et indépendante», a-t-il écrit, dans une contribution publiée jeudi dans le quotidien El Watan. Dans sa lecture de la situation économique actuelle, il a expliqué que les sources d'inquiétudes viendraient principalement de tendances internationales, plutôt «défavorables», des prix de pétrole, de l'épuisement consécutif des réserves de changes, «dépensées de manière inefficace» et des conséquences de politiques internes, «inappropriées», appliquées précédemment.

L'économiste et ancien directeur du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD) a souligné que la politique du financement non conventionnel pourrait fragiliser davantage l'économie et appauvrir des franges importantes de la population, car elle est «porteuse d'un risque de forte inflation, véritable fléau économique et social».

Il a aussi plaidé pour l'organisation d'une élection qui accomplira, selon lui, «un saut qualitatif» en permettant l'instauration d'un climat politique plus favorable à la réalisation du programme présidentiel qui devrait «expliciter la nature et les modalités, organisationnelles, temporelles et techniques de réalisation des réformes nécessaires à la transformation du paysage actuel». Rappelant que le dialogue était la voie la plus vertueuse pour obtenir «une solution satisfaisante», l'économiste a souligné que l'«intelligence collective dont feront preuve les différents participants à ce dialogue qui pourrait permettre d'avancer ensemble pour le meilleur», en impliquant la jeunesse à côté des anciens.

Évoquant la confiance comme fondement et moteur de toute société, Pr Rezig a indiqué que la demande du départ de tous ne devrait concerner que les corrompus «dans la mesure où l'immense majorité des cadres a toujours fait preuve de dévouement et d'intégrité».