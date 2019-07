Union des barreaux d’Algérie : Un État moderne avec des institutions efficaces

Des dizaines d'avocats ont organisé, jeudi à Alger, une marche de «solidarité» avec le mouvement populaire visant à «changer l'ancien système», et la mise en place d'«un État moderne avec des institutions efficaces». Les avocats se sont, d'abord, rassemblés au niveau du tribunal de Sidi M'hamed, avant d'entamer une marche en direction de l'Assemblée populaire nationale (APN), en brandissant des pancartes où il est mentionné, notamment «liberté d'opinion, liberté de circuler» ou encore «la défense exige un État de droit», «Algérie libre et démocratique», et justice indépendante ... Les robes noires ont, en effet, exprimé leur refus aux atteintes à la liberté d'expression et à la liberté de manifester pacifiquement.

Cet appel pour les marches, organisées dans d'autres wilayas, a été décidé suite à l'Assemblée générale extraordinaire des Conseils de tous les barreaux d'Algérie, convoquée, samedi dernier à Béjaïa, par le Conseil de l'Union nationale des barreaux d'Algérie (UNBA).