APN : Slimane Chenine, plébiscité à la majorité au poste de président

Slimane Chenine a été plébiscité, mercredi soir, à la majorité, à la tête de l'Assemblée populaire nationale, en remplacement de Mouad Bouchareb, qui a démissionné de son poste le 2 juillet dernier. M. Chenine a été plébiscité à mains levées, lors d'une plénière présidée par Abderrezak Terbeche, président de l'APN par intérim. 66 procurations de vote ont été enregistrées.

Dans son allocution prononcée après le plébiscite, M. Chenine a déclaré que par ce vote, «l’opinion publique nationale retiendra que la majorité peut accorder à la minorité la présidence de l’APN», soulignant que cette séance intervient «dans une conjoncture sensible que traverse l’Algérie». «Vous avez apporté une nouvelle approche concernant la crise que vit notre pays», a-t-il ajouté, rappelant «le soutien de la chambre basse au mouvement populaire, ainsi que son soutien et sa fierté à l'égard de l'Armée nationale populaire (ANP) et son Commandement, notamment les dernières déclarations du général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'État-major de l'ANP, relatives à la lutte contre la corruption». Le nouveau président de l'APN a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude aux partis, pour la confiance placée en sa personne, lesquels l'ont plébiscité, lors de cette «séance historique», exprimant également ses remerciements aux groupes parlementaires, pour leur adoption du concept «consensus et action commune».

À souligner que la session ordinaire de la 8e législature 2018/2019 de l'APN a été clôturée, mercredi soir, lors d'une séance plénière présidée par le nouveau président. M. Chenine a souligné, dans une allocution, que «le dialogue est l'unique voie pour sortir de la crise que connaît le pays», appelant toutes les forces politiques, les organisations de la société civile et les personnalités nationales à participer à cette démarche dans le respect de la Constitution, «afin de réaliser le rêve des martyrs d'une Algérie libre et d'un peuple digne».

«La tendance actuellement est à l'organisation d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais, dans le cadre de la légitimité constitutionnelle en tant que choix stratégique important, où le peuple exprimera son choix en toutes liberté et sérénité», a-t-il dit.

Une élection qui constituera «le couronnement d'un processus qui sera accepté par la majorité des Algériens et dont seront issus tous les mécanismes pour l'organisation d'élections démocratiques transparentes».

Le nouveau président de l'APN a saisi cette occasion, pour saluer le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption, soulignant que la réforme de la justice demande plus de temps pour assurer des procès équitables.

Il a également salué les membres de l'Armée nationale populaire (ANP) et les autres corps de sécurité, pour «les efforts gigantesques qu'ils déploient et les sacrifices qu'ils consentent pour la protection du pays et de ses frontières, ainsi que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, pour permettre le retour de la quiétude et de la sécurité à travers tout le territoire national».

En outre, M. Chenine, qui a salué l'accompagnement par l'ANP des aspirations du peuple «à la lutte contre la corruption et la démocratisation de la vie politique», a souligné que le peuple algérien a «une culture de paix, de rejet de la violence, de la ségrégation et de tout comportement raciste».